نقيب الصحفيين ينعى الكاتب والناقد السينمائي ضياء حسني

نعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الراحل ضياء حسني، الصحفي بالأهرام والناقد السينمائي.

وقال «رشوان» في بيان له قبل قليل: «أنعى لكل أصدقائي وزملائي وأبناء جيلي وصحفيي مصر ومثقفيها، صديق وحبيب العمر الكاتب الصحفي والباحث الاقتصادي والناقد السينمائي وعالم الاجتماع، الإنسان بحق، رهيف الحس رقيق المشاعر كبير القلب مثال الإخلاص والاستقامة، الحالم والعامل لخير وطنه وشعبه من بدء وعيه وحتى رحيله المفجع، الأستاذ ضياء حسني ابن مؤسسة الأهرام الذي انتقل لرحمة رب العباد منذ قليل».

وأضاف نقيب الصحفيين: «أخلص التعازي لأرملة الفقيد الغالي، ولكل أفراد أسرته الكريمة وكل محبيه وأصدقاءه وتلاميذه ولجيل فقد واحدا من رموزه المبدعة الشريفة».

واختتم ضياء رشوان نعيه بقوله: «اللهم تقبله برحمتك الواسعة واغفر له بكرم عفوك وأدخله فسيح جناتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى».