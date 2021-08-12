انهيار منزل جزئيا بسبب التنقيب عن الآثار بحي غرب أسيوط

شهدت منطقة «كوم عباس»، التابعة لحي غرب أسيوط، إنهيارا جزئيا لمنزل وتصدع منزلين آخرين بسبب التنقيب عن الآثار، دون إصابات أو وفيات وجرى قطع المرافق عن المنازل وتشكيل لجنة لمعاينتها.

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنهيار منزل بمنطقة «كوم عباس الفوقاني»، دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل مأمور القسم وقوات الحماية المدنية والإسعاف ورئيس حي غرب ونائب رئيس الحي وجرى إخطار جميع الأجهزة التنفيذية وقطع المرافق عن العقارات، وقال محمد بشير رئيس حي غرب، إن المعاينة الأولية لجميع المنازل المجاورة للمنزل المنهار جزئيا كشفت قيام أحد أصحاب المنازل بالتنقيب عن الآثار وأن الحفر نتج عنه إنهيار جزء من المنزل وتصدع منزلين آخرين، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

من جهة أخرى، ضبط فريق مباحث قسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط عاطلين يتاجران فى المخدرات وبحوزتهم 11 تذكرة هيروين، كما تمكنت قوات تنفيذ الأحكام من تنفيذ 158حكما قضائيا، خلال حملة التى شنتها القوات أمس واستهدفت متعاطي المخدرات والمتاجرين فيها وكذا الهاربين من أحكام.

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة الرائد أحمدعاصم من ضبط كلا من «محمد.ح.م»، 22 سنة، عاطل ومقيم غرب السكة الجديدة دائرة القسم وبحوزته 6 لفافات من جوهر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالى 450 جنيه من متحصلات البيع و«محمد.ح.ع»، 29 سنة، حاصل على دبلوم ومقيم بالبندر دائرة القسم وبحوزته 5 تذاكر هيروين و275 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار فيها والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

كما تمكنت قوات تنفيذ الأحكام من إلقاء القبض على 58 شخصا، هاربين من أحكام قضائية بلغت 158حكما قضائيا، وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.