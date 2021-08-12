«مات في حادث».. النيابة تصرح بدفن جثمان طه عثمان لاعب دجلة السابق

قررت النيابة العامة، التصريح بدفن جثمان طه عثمان، لاعب فريق المصرية للاتصالات الحالي ووادي دجلة السابق «24 سنة»، الذي لقي مصرعه في حادث سير بمنطقة التجمع الخامس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يده أثناء سيره بسيارته من التجمع الخامس إلى مسقط رأسه في محافظة المنيا، واصطدمت سيارة اللاعب طه عثمان بالجزيرة الوسطى، وانقلبت ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

وانتقل فريق أمني وقضائي إلى مكان الحادث، حيث تم إجراء المعاينة، فيما قررت جهات التحقيق انتداب لجنة فنية هندسية من المرور؛ لمعاينة الحادث، وبيان أسبابه وموفاة النيابة بالنتائج.

حزن شديد بين زملاء اللاعب طه عثمان

وأفادت مصادر مقربة من أسرة اللاعب الراحل، بأن صلاة الجنازة ستقام اليوم الخميس بعد الظهر، في مدافن النصر أمام شارع المعز بمدينة نصر، فيما عبر عدد من زملاء اللاعب عن حزنهم الشديد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونعى محمد عبد الواحد، لاعب الزمالك السابق والمدرب العام لفريق وادي دجلة الحالي، اللاعب، قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمك ويغفر لك يا طه يا حبيبي ويصبر كل أهلك، طه عثمان لاعب وادي دجلة السابق في ذمة الله».

ونشر حسام عرفات، لاعب وادي دجلة الحالي، صورا تجمعه بزميله السابق في الفريق معلقا: «البقاء لله يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون»، كما نعى عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اللاعب.