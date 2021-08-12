فتاة الإسماعيلية تعود لمنزلها بعد الصلح مع والدتها

أزمات متتالية علي مدار الأيام الماضية بين رنيم فتاة الاسماعيلية ووالدتها وصلت إلى أروقة النيابة العامة وانتهت خلال الساعات الماضية بالتصالح بينهما وعودة الفتاة إلي منزلها.

ونشرت «فتاة الإسماعيلية»، عبر حسابها الرسمي علي انستجرام، أمس تدوينة أكدت فيها عودتها إلي منزلها مطمئنة أصدقائها وأقاربها، وتابعت «متشكرة جدا ليكم علي تعبكم واهتمامكم بيا، الحمد لله أنا في بيتي أنا وأمي»، وتابعت: «ممكن كل الناس تبطل تنسى الموضوع ده، أنا الحمد لله اموري طيبة وبخير لكنني محتاجة يومين هدوء اللي محتاج يطمن عليا أنا في بيتي».

بداية الواقعة.. بلاغ رسمي من رنيم فتاة الإسماعيلية ضد والدتها

بدأت الواقعة السبت الماضي 7 أغسطس أثناء خروج الفتاة مع والدتها للتنزه في شوارع الاسماعيلية، حيث تلقى أمن الإسماعيلية من الفتاة اتهمت فيه والدتها بصدمها بالسيارة وجرى نقلها إلي المستشفى.

وقالت «فتاة الإسماعيلية»، في تصريحات لـ«الوطن»: «نزلتني من العربية وقالت لي امشي وبعدها لقيت عربية صدمتني من الخلف ووقعت واتصدمت أنها والدتي وعملت محضر واتنازلت عنه في قسم شرطة ثالث».

وتابعت الفتاة أن الخلاف الأساسي علي قرار خلع الحجاب مشيرة إلي أنها أخبرت والدتها أنها غير مقتنعة به منذ ارتدائه في الاعدادية وقررت خلعه.

وأمرت نيابة الإسماعيلية مساء الاثنين الماضي بإخلاء سبيل رنيم فتاة الإسماعيلية ووالدتها من سرايا النيابة لعدم اتهام الابنة لوالدتها بمحاولة دهسها بالسيارة رسميا، ونفت والدتها ما قالته رنيم فتاة الإسماعيلية مشيرة إلي أن مشادة نشبت بينهما في الطريق لافتة إلى أنها كانت توفر كل متطلبات الحياة لابنتها بعد ترك والدها لها في سن عام ونصف وسفره إلى السعودية: «تعلمت حتى الثانوية في مدارس خاصة ووفرت لها سيارة وكنت أوفر كل ماتطلبه فورا للعمل علي راحتها».