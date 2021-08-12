«الأوقاف» تطلق مسابقة المولد النبوي بجوائز تصل لـ150 ألف جنيه

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية مسابقة الفهم المقاصدي للسنة النبوية المشرفة، بمناسبة الاستعداد المبكر للاحتفال بذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وحددت الوزارة شروط وفروع المسابقة.

فروع مسابقة المولد النبوي:

أولًا: الأربعون حديثا النووية حفظًا وفهمًا.

ثانيًا: كتاب الأدب كاملًا من صحيح الإمام البخاري حفظًا وفهمًا.

ثالثًا: قراءة كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية.

جوائز مسابقة الأوقاف للمولد النبوي

- 25 ألف جنيه للفائز الأول، بشرط الحصول على 80٪؜ على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

- 20 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75٪؜ على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

- 15 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70٪؜ على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

- أربع جوائز تقديرية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه للرابع والخامس والسادس والسابع بشرط الحصول على 65٪؜ على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

الجوائز التشجيعية لمسابقة الأوقاف للمولد النبوي

- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 2000 جنيه، بشرط الحصول على 60٪؜ على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

- 50 جائزة تشجيعية أخرى قيمة كل منها ألف جنيه، بشرط الحصول على 55٪؜ على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

وذكرت وزارة الأوقاف أن المسابقة مفتوحة أمام الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وغيرهم للاشتراك، ولم تحدد فئات معينة.

المولد النبوي الشريف 2021

يشار إلى أن المسلمين يحتفلون كل عام بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول وفق التاريخ الهجري، ومن المتوقع أن يوافق فلكيًا يوم الاثنين الموافق 18 من شهر أكتوبر 2021 المقبل، باعتبار أن بداية شهر ربيع الأول ستوافق فلكيًا يوم 18 أكتوبر المقبل.