«الأوقاف» تطلق حملة تجديدات وتفتتح 1620 مسجدًا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، مواصلة عمليتها في إعمار بيوت الله، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن تفتتح 19 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و 6 مساجد صيانة وترميمًا الجمعة القادمة، ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1620مسجدًا، منها 1487 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و 133مسجدًا صيانة وترميما.

ورصدت وزارة الأوقاف خريطة المساجد التي يجرى افتتاحها الجمعة المقبلة كالتالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. الشيخ أبو المجد- البدرمان– مركز دير مواس

2. عنتر بن شداد– الميرة– دير السنتورية– بني مزار

3. الخمايشة الشرقي– مركز سمالوط

مديرية أوقاف الفيوم

4. الرحمن البحري– التوفيقية– فيد مين

5. الكوم الأحمر– دسيا – الفيوم جنوب

6. الرحمن النزلاوي- الشواشنة

7. الهدي– الصعيدي– الفيوم جنوب

8. الشهيد نبيل– الإعلام – الفيوم جنوب

مديرية أوقاف البحيرة

9. العمدة البحري– سحالي أبو حمص

10. البسطويسي– كوم الفرج أبو المطامير

11. كريم مبارك– أبو الشقاف حوش عيسى

12. الشيمي – حفص دمنهور

مديرية أوقاف بني سويف

13. التقوى– الحومة- الواسطى

14. عبد الحليم سيد إبراهيم- كوم أبو خلاد - ناصر

مديرية أوقاف القليوبية

15. أبو سلامة– العمار الكبرى- طوخ

مديرية أوقاف قنا

16. حصة الخير– الحلفاية بحري- مركز نجع حمادي

17. الحكمة– مدينة قنا الجديدة

مديرية أوقاف سوهاج

18. السيارية– ناحية السلام – غرب طما- المدمر

مديرية أوقاف أسيوط

19. أولاد على بقرية ببلاو– ديروط

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الفيوم

1. عباد الرحمن – الجرانية – م الفيوم جنوب

مديرية أوقاف القليوبية

2. المسجد الشرقي – كفر منصور – كفر شكر

3. الكبير– زاوية الشيخ سند- شبين القناطرمديرية أوقاف أسيوط

4. عمر بن الخطاب – أسيوط الجديدة – الفتح قبلي

5. يوسف حسين – الفتح – الفتح قبلي

مديرية أوقاف المنيا

6. أبو بكر الصديق – قرية التل- مطاي.