«الأوقاف» تطلق حملة تجديدات وتفتتح 1620 مسجدًا الجمعة المقبلة
كتب:
إسراء سليمان
06:10 م | الإثنين 09 أغسطس 2021
وزارة الأوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف، مواصلة عمليتها في إعمار بيوت الله، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن تفتتح 19 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و 6 مساجد صيانة وترميمًا الجمعة القادمة، ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1620مسجدًا، منها 1487 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و 133مسجدًا صيانة وترميما.
ورصدت وزارة الأوقاف خريطة المساجد التي يجرى افتتاحها الجمعة المقبلة كالتالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. الشيخ أبو المجد- البدرمان– مركز دير مواس
2. عنتر بن شداد– الميرة– دير السنتورية– بني مزار
3. الخمايشة الشرقي– مركز سمالوط
مديرية أوقاف الفيوم
4. الرحمن البحري– التوفيقية– فيد مين
5. الكوم الأحمر– دسيا – الفيوم جنوب
6. الرحمن النزلاوي- الشواشنة
7. الهدي– الصعيدي– الفيوم جنوب
8. الشهيد نبيل– الإعلام – الفيوم جنوب
مديرية أوقاف البحيرة
9. العمدة البحري– سحالي أبو حمص
10. البسطويسي– كوم الفرج أبو المطامير
11. كريم مبارك– أبو الشقاف حوش عيسى
12. الشيمي – حفص دمنهور
مديرية أوقاف بني سويف
13. التقوى– الحومة- الواسطى
14. عبد الحليم سيد إبراهيم- كوم أبو خلاد - ناصر
مديرية أوقاف القليوبية
15. أبو سلامة– العمار الكبرى- طوخ
مديرية أوقاف قنا
16. حصة الخير– الحلفاية بحري- مركز نجع حمادي
17. الحكمة– مدينة قنا الجديدة
مديرية أوقاف سوهاج
18. السيارية– ناحية السلام – غرب طما- المدمر
مديرية أوقاف أسيوط
19. أولاد على بقرية ببلاو– ديروط
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الفيوم
1. عباد الرحمن – الجرانية – م الفيوم جنوب
مديرية أوقاف القليوبية
2. المسجد الشرقي – كفر منصور – كفر شكر
3. الكبير– زاوية الشيخ سند- شبين القناطرمديرية أوقاف أسيوط
4. عمر بن الخطاب – أسيوط الجديدة – الفتح قبلي
5. يوسف حسين – الفتح – الفتح قبلي
مديرية أوقاف المنيا
6. أبو بكر الصديق – قرية التل- مطاي.