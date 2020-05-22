"الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة المولد النبوي الثقافية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة مسابقة المولد النبوي الشريف الثقافية بالوزارة، والفائزون هم: الفرع الأول "إجابة المائة سؤال وكتاب فقه السيرة النبوية".. الأول: محمد أحمد السيد أحمد على الجد، أوقاف الدقهلية، وجائزته عشرة آلاف جنيه.

وجاء في المركز الثاني: حاتم سعيد سليمان عواد، أوقاف القليوبية، وجائزته تسعة آلاف جنيه.

أما عن الفرع الثاني "كتائب الشمائل النبوية وكتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية وتفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم"، فجاء الناجحون من المتقدمين من المديريات الإقليمية بالتصفية النهائية، كالتالي:

1 - محمد شعبان أحمد شعبان.. محافظة الفيوم، وجائزته خمسة آلاف جنيه.

2 - محمد محمد إسماعيل محمد ملكه.. محافظة البحيرة، وجائزته خمسة آلاف جنيه.

3 - حامد معوض حجازي محمد.. محافظة الجيزة وجائزته خمسة آلاف جنيه.

4 - مصطفى عبد المعطي سيد أحمد هاشم.. محافظة جنوب سيناء، وجائزته ثلاثة آلاف جنيه، إضافة إلى جائزتين تشجيعيتين :

1- عبد حسن محمد قناوي من محافظة أسوان وقيمة جائزته ألفا جنيه .

2 - محمد على أبو الوفا جاد الرب من محافظة الأقصر وقيمة جائزته ألفا جنيه.