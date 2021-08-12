مصدر بالصحة يحذر: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 20% الأيام الماضية

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، عن عودة ارتفاع أعداد مصابى فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، موضحا «أن الارتفاع فى أعداد مصابي الفيروس بنسبة تصل إلى 20% لذلك يجب اتخاذ كافة الاحتياطات لمواجهة الفيروس خاصة مع الاقتراب من الدخول فى الموجة الرابعة لفيروس كورونا».

الموجة الرابعة لكورونا فى مصر

وأشار المصدر فى تصريح لـ«الوطن»، إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا توقعت أن تكون الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر المقبلين، موضحا «أن الموجة الرابعة للفيروس ستشهد تحورات لفيروس كورونا ومنها متحور(دلتا بلس) الذي يتميز بسرعة الانتشار.

وناشد المصدر المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم الفئات المستحقة باللقاح، مشيرا إلى أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، ولكنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وأكد المصدر، أن اللقاحات تمنع من تحورات الفيروس، مطالبا المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، قائلا: «إن الإجراءات الاحترازية لاتزال السلاح الفعال لمواجهة الفيروس».

يشار إلى أن تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا كشفت عن ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس على مستوى محافظات الجمهورية، وأن نسب الشفاء ارتفعت بسبب البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا.

وأعلنت الوزارة وفقا لآخر إحصائيات خروج 112 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 233517 شخص حتى اليوم.