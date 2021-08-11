وزارة الصحة: 550 مركزا لتلقي لقاح كورونا بكل المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان التوسع في مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، على مستوى محافظات الجمهورية، ليصل إجمالي عدد مراكز تلقي لقاح كورونا إلى 550 مركزا. وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إنها تعكف على تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين حتى نهاية العام الجاري، حسب الخطة الموضوعة، استعدادا لمواجهة أي موجة مرتقبة.

موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

وأكدت الوزارة أن هناك توقعات بوصول الموجة الرابعة من فيروس كورونا إلى مصر، خلال شهر أكتوبر المقبل، وربما في نهاية شهر سبتمبر، لافتة إلى أن التطعيمات تعمل على تخفيف حدة الموجة، وفي حالة الإصابة بالفيروس تجعل الأعراض متوسطة أو بسيطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة، فضلا عن تخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

وناشدت الوزارة المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مشيرة إلى أن جميع لقاحات كورونا مجانية وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية، قالت إنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو إحمرار موضع التطعيم، وكل هذه الأعراض تزول مع الوقت ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، ووصلت النسبة إلى 81% بعد إعلان الوزارة خروج 107 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام الشفاء، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233405 حالات حتى اليوم.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، خوفا من حدوث أي انتكاسة للمنحنى الوبائي لفيروس كورونا.