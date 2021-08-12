التموين عن زجاجات المياه المعدنية المغشوشة: «تحدث فقاعات عند رجها»

قال الدكتور عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرا في الرقابة على الأسواق، ووصلتها معلومات عن مصنع خطوطه الإنتاجية متوقفة يعبئ الجالونات فئة 19 لترا و11 لترا و7 لترات، وذلك من الصنابير مباشرة وعرضها في الأسواق على أنها مياه معدنية.

وتابع أنه جرى شن حملة على المصنع، كاشفًا عن بعض العلامات التي يمكن استخدامها لمعرفة ما إذا كانت المياه معدنية بالفعل أم لا: «المياه المعدنية لا يترتب على رجها حدوث فقاعات بعكس مياه الصنابير، كما أن زجاجة المياه المعدنية لا تعبئ بالكامل حتى فتحة الزجاجة، وفي حالة الشك يرجى الاتصال على الخط الساخن 16280».

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «تم ضبط 2030 جالون مياه والتحفظ عليها، وجرى سحب عينات لها وعرض الأمر على النيابة العامة وتحرير قضية غش تجاري لأن ما حث تلاعب بصحة المواطن المصري، وجرى اتخاذ الإجراءات ضد المواطن، وسيتم غلق المصنع إذ أنه دون ترخيص والبئر غير حاصل على ترخيص».

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: «الملف أحيل للقضاء، وتحديدا محكمة أمن الدولة طوارئ، ولن نعلن عن اسم المصنع حتى الآن حتى لا يجرى مقاضاتنا»، لافتًا إلى أن الوزارة تتلقى الشكاوى من 3 جهات، مثل الشكاوى المكتوبة ويجرى بحثها والتعامل معها، وهناك مصدر أخر وهو الاتصالات حيث لا يعلن مقدم الشكوى عن هويته، أما المصدر الثالث فهو الجولات المفاجئة التي تنفذها الوزارة على المصانع.

وأردف الدكتور عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: «منذ عدة أيام تلقينا شكوى عن إحدى المناطق الصناعية في القاهرة، حيث يقوم أحد مصانعها بتعبئة الأرز متبقي على صلاحيته 11 شهرا بوضع صلاحية عليه وهو منتج غير مطابق للمواصفات ويعتبر غشا تجاريا، وبالفعل تحركت الوزارة وضبطت 4 أطنان من الأرز والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة».