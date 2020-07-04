تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوزيع المياه المعدنية على الطلاب في امتحانات جامعة المنيا

أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لأعمال اليوم الأول من الامتحانات التحريرية للفرق النهائية بكلية طب أسنان، كما تابع الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الكلية تجنياً لحدوث عدوى بفيروس كورونا أثناء الامتحانات، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية، الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عماد طلبة وكيل كلية طب الأسنان لشؤون الطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات لمقرر جراحة الوجه والفم والفكين، التي يخوضها 236 طالبا وطالبة موزعين على 6 لجان امتحانية بقاعات كبرى، تم بها اتخاذ لكافة الإجراءات الاحترازية من مراعاة المسافات البينية بين الطلاب، والتأكد من عدم تبادل الأدوات الشخصية، ومن حضور الطلاب قبل بدء الامتحانات بساعة كاملة، لقياس درجة حرارتهم بالكاشفات الحرارية، وتعقيمهم عبر بوابات التعقيم والتطهير الذاتية على بوابة الكلية.

ووزعت كلية "طب الأسنان" زجاجات المياه المعدنية على الطلاب، مع مراعاة استلام الطالب لأغراضه بنفسه دون مساس من أحد، وذلك لضمان الوقاية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

وتأتي جولات رئيس الجامعة التفقدية بعد انطلاق الامتحانات وانتظامها منذ الأول من يوليو الجاري بالجامعة، والتي يخوضها أكثر من 14800 طالب وطالبة بالفرق النهائية بكليات الجامعة العشرين، ومعهدها الفني للتمريض.