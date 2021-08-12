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محمود مسلم

تعرف على خطوات تغيير الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية

كتب:

سحر عزازى
11:16 ص | الخميس 12 أغسطس 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

منعًا للتعرض لغرامة عدم تحديث الحالة الاجتماعية بالبطاقة، تقدم «الوطن» لقرائها خطوات تغيير الحالة الاجتماعية ببطاقة الرقم القومي من مصلحة الأحوال المدنية.

وتستعرض «الوطن» كافة المستندات المطلوبة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم، على النحو التالي:

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الأوراق المطلوبة لتغيير الحالة الاجتماعية  

1-  إحضار نموذج طلب البطاقة.

2- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

3- صورة مستند إثبات الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى صورة الأصل للاطلاع عليها.

إجراءات تغيير الحالة الاجتماعية

1- يتم شراء النموذج، ثم استيفاء البيانات واعتمادها من جهة العمل أو الدراسة.

2- على المستفيد تقديم الطلب إلى موظف الأحوال المدنية المختص.

شروط الحصول على الخدمة

1- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

2- أن يكون المقدم للخدمة المواطن نفسه.

المدة الزمنية لتغيير الحالة الاجتماعية

1- تحتاج خدمة تغيير الحالة الاجتماعية، 15 يومًا لاستلام البطاقة الشخصية الجديدة.

رسوم تغيير الحالة الاجتماعية

1- يتم سداد 30 جنيهًا وتسليم الأوراق إلى الموظف الأحوال المدنية المختص.

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