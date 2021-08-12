البحوث الفلكية: توقعات باستمرار مجرة درب التبانة لـ4.5 مليار سنة مقبلة

قال الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشمس تبعد عن الكرة الأرضية 8 دقائق ضوئية، لافتًا إلى أن الشمس هي مجموعة نجمية في مجرة درب التبانة التي تحتوي على 200 مليار مجموعة شمسية.

وذكر أن كل مجرة تحتوي على «الثقب الأسود»، وهو عبارة عن بقايا المجموعات النجمية، حيث تندثر وتنتهي، ثم تُجذب بقوة هائلة جدًا إلى هذا الثقب.

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، الذي يُعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن المجموعة الشمسية التي يتنمي إليها كوكب الأرض عمرها 4.5 مليار سنة، وأن بعض الدراسات الفلكية أكدت أننا الآن في منتصف عمر المجرة: «يعني إحنا متوقعين إن لسه فيه 4.5 مليار عام على الأقل».

وتابع مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك سباقًا رهيبًا في العقدين الأخيرين لدراسة الفضاء والمجرات الخارجية والمجموعة الشمسية لاكتشاف ماهيتها وطبيعتها للإجابة عن أكثر سؤال، مثل «هل هناك حياة في الفضاء الخارجي؟»، و«هل الظروف تسمح لحياة أدمية؟»، و«هل هناك مخلوقات أخرى غيرنا؟»، ولم يُجر التوصل إلى إجابات دقيقة لهذه الأسئلة حتى الآن.

وأردف الدكتور جاد القاضي مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن دراسة أوضحت أن هناك بقايا لمجموعة نجمية أخرى على حافة المجموعة النجمية لمجرة درب التبانة وتبعد 2000 سنة ضوئية عنها، لافتًا إلى أن كثرة الاكتشافات الفضائية في الفترة الأخيرة يرجع إلى التقدم التكنولوجي مع وجود برامج ورحلات فضاء بشكل أكبر.