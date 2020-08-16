البحوث الفلكية: رصد مجرة تشبه مجرة درب التبانة

أكد الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن علماء المرصد الأوروبي الجنوبي رصدوا مجرة شبيهة بمجرتنا الأم الموجود بها نظامنا الشمسي والجديد في الأمر ليس إنها شبيهة بمجرتنا فالعديد من المجرات الموجودة بالكون شبيهة بمجرتنا أيضا كمجرة المرأة المسلسلة القريبة مننا وذلك باستخدام المنظار الراديوي الكبير (ALMA)، لكن الجديد أن تلك المجرة تقع على بعد 12 مليار سنة ضوئية من مجرتنا، أي أن صورة تلك المجرة هي صورتها منذ 12 مليار سنة من الآن.

وأضاف الدكتور شاكر أنه و بالرغم من عدم رصد أزرع لولبية كمجرتنا داخل تلك المجرة فقد تم رصد قرص دوار وانتفاخ من النجوم شبيها بالموجود داخل مجرتنا، وهذه النتيجة في حد ذاتها اكتشاف علمي مهم حيث كان يتوقع الكثير من العلماء أن المجرات الموجودة على تلك المسافات الكونية البعيدة جدا من مجرتنا الأم لم ينتظم شكلها بعد وإنها غير منتظمة كالمجرات القريبة مننا.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، أن المعهد قام بنشر أبحاث من نفس النوع من الدراسات عن تكون المجرات عبر المسافات المختلفة، فضلا عن نشر الكثير من الأبحاث دوليا باستخدام احدث البيانات المنشورة عالميا.

يذكر أن المعهد يمتلك أكبر منظار فلكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 1964 وجارى الآن إنشاء المرصد الفلكي الكبير في مصر خلال الأعوام الأربع القادمة، والذي لن يقل قطر مرآته الأساسية عن 6.5 متر و سيكون الوحيد في الشرق الأوسط، ويعمل الآن علماء المعهد باختيار انسب الأماكن التي تصلح لهذا المنظار، وبدعم مالي ولوجيستي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المسؤولة في الدولة لإتمام هذا المشروع الهام لنجاح برامج الفضاء المصرية ولتتكامل المنظومة مع وكالة الفضاء.

مجرة اندروميدا ( المرأة المسلسلة) هي مجرة شبيهة جدا بمجرتنا و قريبة جدا منها على بعد نصف مليون سنة ضوئية فقط صورة للمجرة البعيدة الشبيهة لمجرتنا SPT0418-47 وهي تبدو كحلقة نتيجة وجود مجرة قريبة بين مجرتنا و بينها جعلت جاذبية تلك المجرة القريبة تعمل كعدسة تشتت ضوئها على شكل حلقة و هذه الظاهرة تسمى بعدسة الجاذبية وهي التي تجعلنا نرى الأجسام البعيدة جدا عنا.