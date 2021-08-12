تمويل 100%.. خطوات الحصول على سيارة قسط من بنك مصر

بعد تقديم العديد من البنوك تسهيلات ومميزات فى الحصول على قرض سيارة يصل التمويل فيه إلى 100%، يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين فى اقتناء سيارة وبخاصة بنظام التقسيط التى زاد الطلب عليها بنسبة تصل لـ20 % خلال الفترة الماضية عن خطوات وإجراءات الحصول على قرض السيارة.

ومن بين البنوك التى تقدم تلك القروض يأتى بنك مصر، الذي نشر خطوات الحصول على سيارة بالتقسيط عبر موقعه الرسمي، وفى سطور تنشر «الوطن» خطوات الحصول على قرض السيارة.

بنك مصر يقدم عدة برامج للحصول على سيارة تقسيط بنحو:

- برنامج قرض السيارة بموجب الدخل الافتراضي

يعد من البرامج الحديثة الخاصة بالحسابات الرسمية المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي والتى ترتبط بدخل شهري ومن أهم بنوده:

تحويل الدخل الافتراضى على حساب فى البنك الذى يتم منه اقتراض السيارة.

الموظفون قطاع عام وخاص يتم تحويل القسط الشهري من الراتب.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بدون إثبات الدخل

أصحاب الأوعية الادخارية.

شروط الحصول على القرض السيارة

سعر عائد تنافسي.

عمر المقترض لا يقل عن 21 سنة.

تمويل قرض السيارة يصل إلى 100%.

أكبر مدة تمويل تصل إلى 120 شهرًا.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق «غاز- كهرباء – مياه – تليفون».

عرض أسعار معتمد من المعرض.

شهادة إثبات الدخل «الراتب الشهري».

يشار إلى أن سوق السيارات شهد مؤخرا زيادة فى عرض الطلب على السيارات بالتقسيط.

وقال عبدالله على، عضو رابطة تجار السيارات فى الجيزة، إن نسبة بيع وشراء السيارات شهدت رواجا مؤخرا وبخاصة مع افتتاح شركات لعمل السيارات الملاكي مقابل أجر مادي، موضحا أن المواطن يلجأ إلى العمل على السيارة بهدف زيادة دخله، ما زاد الطلب على شراء السيارات بالتقسيط.