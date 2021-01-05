كيفية الحصول على قرض سيارة من 5 بنوك: تمويل يصل مليون جنيه

يُعد حلم امتلاك سيارة خاصة من أكثر الأشياء التي يسعى كثيرون لتحقيقها. ويستعرض «الوطن» في ضوء ما يقدمه لمتابعيه من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على قرض السيارة التي يصل تمويلها إلى مليون جنيه أو أكثر في عدد من البنوك، كالتالي:

بنك القاهرة

الشروط المطلوبة

- ألا يقل مبلغ القرض عن 15 ألف جنيه وألا يزيد على 50 ألف جنيه.

- أسعار الفائدة متناقصة تبدأ من 18.5% وتصل إلى 30% من قيمة المبلغ المقترض.

- أن تتراوح فترة السداد بين 12 شهرا وحتى 7 سنوات، عدا السيارات الصيني، إذ تصل فترة سدادها إلى 5 سنوات كحد أقصى.

- سداد مقدم لا يقل عن 20% من قيمة القرض.

- ألا يقل سن العميل عن 21 عاما.

- أن يكون الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه مصري.

- أن يكون العميل قضى عاما كاملا في جهة العمل الحالية حال إذا كان موظفا حكوميا.

- أن يكون قضى عامين في جهة العمل الحالية في حالة أصحاب المهن الحرة.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل وتكون سارية.

- إيصال مرافق حديث الإصدار «كهرباء أو ماء أو غاز».

- بيان مفردات مرتب صادر من جهة العمل.

بنك أبو ظبي الإسلامي

مزايا قرض السيارة

- تمويل يبدأ من 20 ألف ويصل قيمة التمويل إلى 3 ملايين جنيه مصري، في حالة إذا كان العميل يقترض بضمان مبلغ مالي تم إيداعه بالبنك.

- ويصل إلى مليون جنيه حال عدم وجود مبلغ مالي للعميل في البنك.

- تتراوح قيمة المقدم بين 15% و20 %من قيمة القرض.

- أسعار فائدة تنافسية طبقا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

- تصل فترة سداد قيمة القرض إلى 5 سنوات.

المستندات المطلوبة

- طلب تمويل شراء السيارة يتم استيفاؤه من فرع البنك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل تكون سارية.

- صورة من جواز السفر للأجانب تكون سارية.

- بيان بعرض سعر السيارة من موزعي السيارات المعتمدين لدى البنك.

- شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

البنك العربي الأفريقي

مزايا الحصول على قرض السيارة

- الحد الأدنى للتمويل 22 ألف جنيه مصري ويصل الحد الأقصى لمليون ونصف.

- تمويل حتى 3 سيارات للعميل الواحد على أن يجرى الاستيفاء بمعايير الدخل.

- مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهرا و7 سنوات، بمقدم يبدأ من 10% من قيمة السيارة.

- تأمين مجاني على الحياة طوال فترة التمويل.

- أسعار فائدة متميزة.

- مجموعة متنوعة من شركات التأمين للاختيار من بينها.

- إمكانية تأجيل القسط حتى 3 مرات في السنة.

- لا يلزم توكيل ويتم ترك نسخة مفتاح بالبنك.

- لا حاجة لضامن.

شروط الحصول على قرض السيارة

- فتح حساب في البنك العربي الأفريقي الدولي.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

- ألا يقل السن عن 21 عاما، وألا يزيد على 64 عاما عند تاريخ انتهاء التمويل.

- أن يكون العميل جرى تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر في المكان الحالي الذي يعمل به.

البنك الأهلي المصري

خصائص ومميزات قرض السيارة

- يمكن للعميل أن يحصل على قرض السيارة بدون ضامن.

- قيمة التمويل تصل إلى مليون جنيه.

- تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- فترات سداد مختلفة تبدأ من عام حتى 7 أعوام.

- يمكن الحصول على قرض السيارة بسعر عائد تنافسي.

- برامج خاصة لموظفي الشركات.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- يمكن الحصول على قرض السيارة بدون مصاريف استعلام ائتماني.

- بدون مصاريف فتح حساب.

شروط الحصول على قرض السيارة

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

- صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

- الحصول على فاتورة مرافق وتكون وفقا للسياسة المعتمدة.

بنك مصر

الفئات التي يتم منح التمويل لها

- الموظفون بتعهد جهة العمل وتحويل الراتب القسط الشهري.

- الموظفون بشهادة إثبات الدخل.

- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

- أصحاب الأوعية الادخارية.

- المصريون والأجانب أصحاب ومستحقو المعاش بتعهد تحويل المعاش وبدون تعهد تحويل المعاش.

الشروط العامة للحصول على قرض السيارة بنظام المرابحة الإسلامية

- معدل العائد يكون تنافسيًا.

- الحد الأدنى للعمر 21 عاماً، وبحد أقصى 65 عند تاريخ استحقاق المرابحة، بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية المرابحة وتاريخ انتهاء الخدمة للموظفين.

- الحد الأقصى لقيمة المرابحة تصل إلى 2 مليون جنيه.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- الحد الأقصى لمدة المرابحة تصل إلى 96 شهرًا.

المستندات المطلوبة

- تقديم طلب الحصول على مرابحة سيارة.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث (غاز/كهرباء/مياه/تليفون) على مقر الإقامة.

- عرض سعر بالسيارة المطلوب تمويلها.