انطلاق برنامج تدريب طلاب الزراعة المطرية على صيانة الآبار بمطروح

أعلن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح عن إطلاق مركز بحوث الصحراء برنامج تدريب لطلاب الزراعة المطرية، لنقل الخبرات للأجيال الجديدة، من خلال إستكشاف الموارد الطبيعية في الصحراء المصرية، ووضع خطط لإستثمار هذه الموارد لتحقيق التنمية المستدامة حفاظاً على حقوق الأجيال المقبلة، وهى أحد الأساليب التي يتبعها مركز بحوث الصحراء من خلال تدريب خريجي الجامعات والمعاهد العليا على أساليب البحث العلمي لدعم مختلف الأجهزة الحكومية والهيئات العامة والشركات باحتياجاتها في مجال تنمية الصحارى.

تدريب الطلاب الزراعة المطرية

وقال مدير مركز التنمية المستدامة إن المركز يقوم خلال الفترة الصيفية الحالية بتدريب طلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية بمحافظة مطروح علي الأنشطة الزراعية المتنوعة التي يقوم الطالب علي دراستها نظرياً خلال العام الدراسي وذلك علي مدار يومين أسبوعيا بـ«وادي الخروبة ودلتا وادي القصابة»، شرق مرسي مطروح بحضور جميع طلاب الصف الثاني بالمدرسة يرافقهم المهندس عربي منصور مدير وحدة المياه والأراضي والأستاذة سهير مديرة المدرسة.

تدريب طلاب الزراعة المطرية بمطروح على صيانة الآبار والسدود

واستعرض المهندس «عربي منصور»، مدير وحدة المياه والأراضي، طرق صيانة السدود الأسمنتية والترابية والحجرية التي تتأثر بالسيول أو العوامل الجوية الأخرى، وكيفية صيانة الآبار الرومانية ذات السعة التخزينية الكبيرة، وقال إن المركز يقوم بدور فعال جدا لتقديم خدمة لأهالي مطروح بإنشاء الآبار والسدود الأسمنتية لحصاد مياه الأمطار واستخدمها في الشرب الإنسان وسقي المواشي بالإضافة إلي الاستفادة منها من خلال إنشاء السدود داخل بطون الوديان التي تساعد في زيادة الرقعة الزراعية و زراعتها بأشجار التين والزيتون بالإضافة إلي الزراعات البعلية مثل البطيخ والشمام التي تشتهر بهما محافظة مطروح.

وأضاف مدير وحدة الأراضي والمياه أن تنمية الوديان في مطروح من خلال إنشاء السدود لها ثلاثة أهداف أهمها الهدف الاجتماعي الذي يساعد على الإستقرار وتوطين الأسر بمناطق المرتفعات أعلي الوديان مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة لهم من خلال استصلاح تلك الأراضي.

وأضاف أن الهدف الآخر هو الهدف الاقتصادي من خلال تحسين الدخول للمزارعين والهدف البيئي من خلال الحفاظ علي المناطق السكنية من انحدار السيول وتقليل تعرض المناطق للمخاطر التي تواجه الأهالي من خلال تهدئة تدفقات السيول وتقليل شدتها واعاده نشرها داخل بطون الوديان.

ومن جانبهم أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتعرف علي كم المعلومات التي يتعرفون عليها من خلال المختصين بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في شتي المجالات التي تتعلق بالزراعة المطرية.