حبس المتهمة بمحاولة قتل زميلها في العمل بسم الفئران.. «هدد بفضحي»

«هددني بفضحي وتسليمي للشرطة»، هكذا اعترفت عاملة بمستشفى 23 يوليو في الخانكة أمام النيابة بتهمة الشروع في قتل زميلها أمين المخازن بذات المستشفى عن طريق دس سم الفئران له في فنجان قهوة.

وكشفت المتهمة أنها لجأت لتلك الحيلة للتخلص منه بعد أن هددها كثيرًا بإبلاغ إدارة المستشفى والشرطة باختلاسها 30 ألف جنيه من عهدته، مشيرة إلى أنها كانت تمر بضائقة مالية ولم تجد أمامها إلا أن تسرق المبلغ بعد مغافلته أثناء قيامه بالجرد الشهري.

عاملة الخانكة تكشف تفاصيل محاولة تخلصها من زميلها بالسم

وأضافت المتهمة بالشروع في قتل زميلها بالخانكة أنها عقب اكتشاف المجني عليه لجريمتها، هددها بإبلاغ الشرطة فقررت التخلص منه ودست له سم الفئران في فنجان قهوة طلبه منها، للتخلص منه، مبررة جريمتها بأنها كانت في حاجة ماسة للمال ولم تجد أمامها إلا هذه الطريقة لسرقة المجني عليه خلال الجرد، ولكنه فضح أمرها وهددها بأنه في حالة عدم سداد المبلغ سيبلغ الشرطة وظل يطاردها حتى استغلت طلبه فنجان قهوة منها، ودست سم الفئران له للتخلص منه ولكن تم إنقاذه ونقله لمستشفى الدمرداش للعلاج.

النيابة تقرر حبس المتهمة بدس سم الفئران لزميلها بمستشفى الخانكة

فيما قررت نيابة الخانكة برئاسة المستشار أحمد البوشي بإشراف المستشار علي حسن، حبس المتهمة بمحاولة قتل زميلها 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتوجية تهمة الشروع في القتل لها والإختلاس وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت إخطارًا من فرع البحث الجنائي بالخانكة بورود بلاغًا من إدارة مستشفى 23 يوليو دائرة المركز بإصابة أمين مخازن المستشفى بحالة إعياء وتسمم وأن السبب في ذلك تناوله قهوة بها سم فئران أعدتها عاملة بالمستشفى وجرى حجزه للعلاج بمستشفى الدمرداش في القاهرة.

تحريات المباحث: عاملة الخانكة حاولت التخلص من زميلها بسبب 30 ألف جنيه

بالانتقال والفحص تبين قيام «م.ع»، عاملة نظافة بالمستشفى بوضع سم الفئران في القهوة للمجني عليه «ص.ح»، 60 سنة، أمين مخازن المستشفى بعد طلبه منها إعداده فقامت بدس السم للتخلص منه، إثر اكتشافه مغافلتها له والاستيلاء على مبلغ 30 ألف جنيه مع عهدته أثناء الجرد الشهري داخل المكتب الخاص به.