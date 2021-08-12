ضبط 210 قطع سلاح و252 قضية مخدرات وتنفيذ 85032 حكما قضائيا 

وجّهت وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية؛ ففي ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 210 قطع سلاح ناري، بحوزة 174 متهمًا، وتنفيذ 85032 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمّت 7 متهمين ارتكبوا 21 حادثًا متنوعًا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 252 قضية مخدرات بإجمالي 270 متهمًا، وكمية من مخدر البانجو وزنت 29,930 كيلو جرام، وضبط 42 شجيرة لذات المخدر، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 10,334 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 5,784 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 2,731 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 1,746 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 470 جرامًا، وكمية من مخدر آيس 40 جرامًا، وكمية من مخدر شابو وزنت 3,009 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 3,079 كيلو جرام، و7254 قرصًا مخدرًا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 37 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جرى ضبط 27 متهمًا، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 376 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 23583 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، وجرى فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.