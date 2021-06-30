حملات أمنية لضبط المصانع غير المرخصة لتدوير المخلفات الطبية بالدقهلية

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية استهدفت مصانع ومخازن غير مرخصة لإعادة تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة بالدقهلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالمخلفات الخطرة والمنتجات المغشوشة والمقلدة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية التى يؤدى استهلاكها إلى الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

حملات الأمن العام

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إقامة بعض الأشخاص مخازن وكسارات بلاستيك عشوائية فـى هذا المجال بنطاق محافظة الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أسفرت عن ضبط 7 مخازن «غير مرخصة»، لإعادة تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة، حيث تم ضبط المديرين المسئولين عنها بدائرة مركز شرطة أجا.

وتم أيضا ضبط 3 كسارات بلاستيك «غير مرخصة» والمديرين المسئولين عنهم بدائرة مركز شرطة أجا، حيث بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة 84 طن مواد خام من المخلفات والنفايات البلاستيكية الخطرة وعبوات مبيدات آفات زراعية فارغة والمحظور إعادة تدويرها.

و78 طن نفايات طبية خطرة من مخلفات المستشفيات جميعها مُدممة وسابقة الإستخدام، و59 طن مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية «جميعها متهالكة وسبق إستخدامها ومحظور إعادة تدويرها»، و30 طن من مخلفات المشروبات الغازية المعدنية فوارغ عبوات مشروبات غازية ومحظور إعادة تدويرها.