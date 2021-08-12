تفاصيل إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بطلق ناري في حفل زفاف بالخانكة

طالب أهالي قرية عرب العيايدة بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، التي شهدت إصابة 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بعيار ناري خرطوش، أطلقه عاطل داخل أحد الأفراح الشعبية بالقرية، بعقوبات صارمة ضد مطلقي الرصاص في الأفراح.

أهالي الأطفال المصابين بالخانكة: «عاوزين حق أولادنا»

وقال إبراهيم شحاتة إن ما حدث في زفاف الخانكة جريمة بمعنى الكلمة، وإن ابنته «هنا» ضمن المصابين، حيث كانت تلعب في محيط الفرح وأصيبت بانفجار في العين، إضافة إلى إصابة طفله الثاني «محمد» بشظية في الرقبة واليد، وما زال ابناه يخضعان للعلاج بالقاهرة.

وأشار إسماعيل عبد المنعم، والد الطفل «عدلي»، إلى أنه يجب معاقبة مرتكب الواقعة بعقوبة قاسية بعد أن كاد يتسبب في إزهاق أرواح كثيرين، مؤكدًا أن ابنه فقد عينيه بسبب طلقة طائشة في الفرح، حيث ذهب لحفل الزفاف لأن العروس كانت مُدرسته، وأحب أن يشارك في زفافها.

وأوضح طارق رابح، والد الطفلة «جومانا»، أنه يريد حق ابنته التي ترقد بالمستشفى بعد إصابتها بشظية في جفن العين، موضحًا أن حفل الزفاف كان على مقربة من منزله، وأن ابنته كانت تلعب مع أقرانها، ليفاجأ بالصراخ والعويل، فأخبره الأهالي أنها مشاجرة في الفرح، بينما أشارت التحقيقات إلى أن عاطلًا أطلق الرصاص ابتهاجًا بالفرح فتسبب في الإصابات.

النيابة تقرر حبس مطلق الرصاص في «فرح الخانكة»

وأمرت نيابة الخانكة، بإشراف المستشار أحمد البوشي، مدير النيابة، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس عاطل لاتهامه بإصابة 7 أشخاص، بينهم أطفال، بطلق ناري خرطوش، خلال تواجده في حفل زفاف بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة المجني عليهم، وتحويلهم لمستشفيي «الدمرداش» و«السلام الدولي» بالقاهرة.

كما وجهت النيابة تهمة الإصابة الخطأ، وحيازة سلاح بدون ترخيص للمتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم، وتحريز السلاح المستخدم في الحادث وإرساله للمعمل للجنائي.

شهود عيان: المتهم حاول إخراج الطلقة فخرجت صوب المصابين

وكشفت التحقيقات في واقعة زفاف الخانكة وسؤال شهود العيان للواقعة، أن المتهم كان يطلق طلقات الخرطوش أثناء الفرح مجاملة للعروسين، وبعد إطلاق الطلقة الأولى حُشرت الطلقة الثانية في ماسورة فرد الخرطوش بحوزته، وأثناء محاولته إخراجها خرجت باتجاه المتواجدين وكان معظمهم من الأطفال أثناء وقوفهم للعب في محيط الفرح، ليصاب أكثر من شخص ما بين إصابات باليد وانفجار بالعين، وإصابات متفرقة في الجسم، ويتم نقلهم لمستشفيات القصر العيني والدمرداش والسلام الدولي بالقاهرة، وضُبط المتهم، وتم تسليمه لجهات التحقيق.