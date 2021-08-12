غلق وتشميع مركز دروس خصوصية بمنطقة «نائلة خاتون» بأسيوط

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأجهزة التنفيذية بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية وشن حملات مفاجئة لضبط وتشميع تلك المراكز التي تقدم خدمات علمية دون الحصول على ترخيص، وعدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى إن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بحي غرب واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

استمرار الحملات للتأكد من غلق أي سنتر تعليمي

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات للتأكد من غلق أي سنتر تعليمي، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى الإبلاغ عن أي مركز دروس خصوصية يفتح أبوابه للطلاب لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتكثيف الحملات واتخاذ الاجراءات القانونية، وتحرير محاضر ضد المخالفين والتصدي لأي محاولات لفتح سناتر ومراكز والدروس الخصوصية على مستوى مراكز وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية.

تشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المكتبات بمنطقة نائلة خاتون

وأوضح محمد بشير، رئيس حي غرب، أنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط وفي إطار الاهتمام بالقضاء على المخالفات وتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تم تنفيذ حملة أسفرت عن تشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المكتبات بمنطقة نائلة خاتون بدائرة الحي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليه بعد تجاهله للقرارات الوزارية وأخذ إقرارات عليهم بإغلاق المركز، كما تم إخطار مديرية التربية والتعليم بأسيوط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تضر بالصالح العام وأن الحملات مستمرة بنطاق المركز لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية.