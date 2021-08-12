من السودان إلى القاهرة.. رحلة إبراهيم خان «أشهر عازب في السينما»

إبراهيم خان.. فنان مخضرم، عاصر أجيالًا فنية مختلفة الأعمار، استطاع أن يكون له شأن وسط أبناء جيله، بعدما عاند أسرته من أجل دخول المجال الفني، حتى قدم مسيرة فنية حافلة بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم خان، الذي أعطى للوسط الفني ما يقرب من 150 عملًا فنيًا، تنوعت ما بين الكوميدي والتراجيدي.

وتستعرض «الوطن» أبرز المحطات في حياة إبراهيم خان، حسبما أكدها الناقد السينمائي محمود قاسم لـ«الوطن».

أشهر عازب في السينما المصرية

- رفض الزواج وظل وحيدًا لسنوات طويلة، حتى حصل على لقب «أشهر عازب في السينما المصرية».

- تزوج بعد فترة طويلة من سيدة خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنة واحدة.

- وافته المنية عام 2007 بعد صراع مع تليف الكبد والرئتين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا.

- إبراهيم خان، فنان سوداني، عاش بالسودان في بداية حياته حتى أصبح مذيعًا بإذاعة ركن السودان.

- لفت أنظار كبار النجوم بصوته المميز، حتي طلبوا منه الحضور للقاهرة للعمل بالسينما.

ذهاب الفنان إبراهيم خان إلى مصر

- أتى إلى مصر واستكمال دراسته الفنية حيث تخرج عام 1961 في معهد الفنون المسرحية.

- نجح في تقديم أول عمل فني «القلب له أحكام» عام 1956، وقت دراسته ولفت أنظار المخرجين بأدائه.

أهم أعمال إبراهيم خان

- توالت عليه الأعمال الفنية، منها «غروب وشروق، والقلب له أحكام، وابن الشيطان، والشياطين والكورة، ودائرة الشك».

- قدم أكثر من 20 مسلسلًا منها، أبرزها «رأفت الهجان»، في دور إلياهو جادوسكي أحد كبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى نجاحه في عدد من الأعمال الأخرى منها «أوبرا عايدة، وأحلام البنات».