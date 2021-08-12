«متغرب للبحث عن لقمة عيش».. العثور على سائق توك توك مذبوحًا بالمقطم

عثرت مباحث القاهرة على جثة سائق توك توك في منطقة المقطم، في ظروف غامضة.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغًا بالعثور على سائق توك توك، مذبوحًا بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «هشام زكي عبد الجيد» في العقد الثاني من العمر، سائق توك توك، يرتدي كامل ملابسه.

وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، كما تبين عدم وجود مركبة التوك التوك التي يعمل عليها.

البحث عن لقمة العيش

وكشفت التحريات أن المجني عليه مقيم في قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بالمنيا، وأنه متواجد في المقطم؛ للعمل بحثا عن «لقمة العيش».

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بالمنطقة؛ لتفريغها في محاولة للوصول للجناة.

كما تم رفع البصمات من مسرح الجريمة الذي شهد ارتكاب الواقعة، واستدعاء بعض سائقي المركبات «توك توك»؛ لسماع أقوالهم.

نقل الجثة للمشرحة

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي قررت استدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

العثور على جثة مجهولة في هضبة المقطم

منذ عدة أيام، عثرت مباحث المقطم على جثة مجهولة في منطقة جبلية بدائرة القسم، وبعد مرور 40 يوما تمكنت من كشف هوية صاحب الجثة المجهولة، وتبين أنها لشخص يدعي إيهاب محمد محمد السيد، 36 سنة، سائق ومقيم بمدينة السلام، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 4 متهمين، يستخدمون سيارة ميكروباص في سرقة الضحايا، وإلقائهم أعلى هضبة المقطم حتى تقيد الواقعة حادث سير.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم.