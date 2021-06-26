لسرقة «التوك توك».. كشف غموض مقتل سائق بجرجا

أسفرت أجهزة وزارة الداخلية عن كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج، من أحد المستشفيات باستقباله سائق مركبة «توك توك» - مقيم بدائرة المركز، مُصاب بجرح طعني نافذ، ووفاته عقب وصوله.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باستدراج المجني عليه بزعم توصيله إلى مسكنه بدائرة المركز، ولدى وصولهما لمحل الواقعة طلب منه مساعدته لحمل بعض المتعلقات من داخل مسكنه، وقام بمغافلته والتعدي عليه وطعنه بسلاح أبيض واستولى على مركبة «التوك توك» الخاصة بالمجني عليه.

وخشية افتضاح أمره تركه بمكان العثور، كما أرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (سكين).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.