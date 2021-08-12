بعد دخوله في غيبوبة.. نقل الفنان عادل الفار إلى المستشفى

قالت إيمان عادل، ابنة الفنان عادل الفار، إن والدها يتلقى العلاج في العناية المركزة في أحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد دخوله في غيبوبة، مؤكدة أن حالته الصحية بدأت في التحسن بعد استعادته للوعي.

الحالة الصحية للفنان عادل الفار

وأوضحت «إيمان» تفاصيل الحالة الصحية لوالدها الفنان عادل الفار، لـ«الوطن»، قائلة: «والدي نُقل إلى المستشفى منذ 3 أيام بعد دخوله في غيبوبة، حيث واجه أزمة في التنفس ونقص نسبة الأكسجين في الدم، ولكنه بدأ يستعيد الوعي الفترة الماضية، وتحسنت حالته الصحية بشكل ملحوظ».

وذكرت أن والدها يعاني بعض المشاكل الصحية في القلب والرئة والكلى، بالإضافة للضغط.

وأشارت إلى أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تواصل دائم معهم؛ للاطمئنان على حالة والدها، ولكنه ليس على علم بالوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها منذ أيام.

ولم تكن تلك الأزمة الصحية الوحيدة التي تعرض لها الفنان عادل الفار، حيث دخل في غيبوبة كبدية كادت تودي بحياته، على حد تعبيره، تطلبت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، في فبراير الماضي، واشتبهت إصابته بتسمم في الدم نتيجة وجود خلل في أنزيمات الكبد، حيث كان يعاني في فترة سابقة كان من «فيروس سي»، لكنه تلقى العلاج، وغادر المستشفى بعد 15 يومًا.

يذكر أن عادل الفار فنان ومونولوجست، شارك في مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية على مدار مشواره الممتد، كان آخرها مشاركته في مسلسل «الفتوة» في سباق الدراما الرمضانية 2020، وبخلاف ذلك شارك في عدد من الأعمال منها «فيلم هندي»، «الرغبة»، «جالا جالا»، «شجيع السيما»، «زكية زكريا في البرلمان» و«الأجندة الحمراء».