استمرار أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بسيوة بنسبة تنفيذ 95%

تسابق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيوة الزمن للانتهاء من إنشاء مكتب مصر العامة خلال الشهر الجاري، وهى أول مكتبة عامة تقام على أرض الواحة، ومد المكتبة بأمهات الكتب التى تتحدث عن سيوة وتاريخها، وكتب شاملة في مختلف المجالات السياسية والسياحية والأثرية والزراعية والأدبية والتراثية والدينية، ما يسهم في تثقيف أهالى سيوة، وزيادة الوعى لديهم، ورفع المستوى الثقافي لدى الأجيال الجديدة.

إنشاء مكتبة سيوة على الطراز البيئي القديم

وقال العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريحات صحفية، اليوم، إن مكتبة مصر العامة يجرى إنشاؤها حاليًا على الطراز السيوي البيئى الذى يحافظ على العمارة السيوية القديمة الأصيلة، حيث تنفذ أعمال الإنشاء بالكرشيف، وهو مزيج من الملح والطين، وبسواعد البنائين في سيوة، للحفاظ على الطابع البيئى الذى تتميز به سيوة، ويجذب إليه السياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم للتعرف على تاريخ سيوة وعمارتها وتراثها القديم البسيط الذى يعشقونه، ويفضلون الإقامة بها فترة للسياحة، ومنهم من يقيم بسيوة إقامة كاملة نظرًا لأجوائها التراثية التى يحبونها، ما بين الهدوء ونقاء الجو، والعيش في الصحراء، والاستمتاع بالأماكن التاريخية والتراثية، والعيون الطبيعية، ورحلات السفاري، وبساطة أهلها، والأمن والأمان بها.

انتهاء 95% من إنشاءات مكتبة مصر العامة بسيوة

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة الانتهاء من 95% من الأعمال الإنشائية لمكتبة مصر العامة بسيوة، وتقع وسط الواحة، وتعد منارة ثقافية تضيء سماء سيوة، وتسهم في الارتقاء بالمستوى الفكرى والثقافي لأبناء واحة سيوة، خاصة الأجيال الجديدة والتى ستكون أكثر احتياجًا إلى القراءة والاطلاع للمعرفة والتثقيف، والمساهمة في إعداد أجيال تتسلح بالعلم والثقافة لبناء الوطن.