إنطلاق المرحلة الثانية من ازدواج طريق «سيوة - مطروح»

انطلقت المرحلة الثانية من خطة رصف طريق «سيوة - مطروح»، أول طريق يجرى تنفيذه بنظام الرصف الخرساني من الكيلو 50 وحتى الكيلو 100 اتجاه سيوة، تحت اشراف نخبه من المهندسين والفنيين في جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

وقال اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تصريح صحفي، اليوم، إن طريق سيوة جارى إزدواجه بأحدث الطرق العلمية والهندسية بالخرسانة، بهدف تحمل الطريق لسيارات وشاحنات نقل البضائع من وإلى سيوة، والتى تسير عليه بحمولات كبيرة، مع خدمة الواحة في تنشيط حركة السياحة والسيولة المرورية إليها والحد من الحوادث على الطريق.

الإنتهاء من القطاع الأول من إزدواج طريق سيوة

وانتهى جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى من تنفيذ أعمال القطاع الأول لازدواج الطريق الصحراوي الخرساني «سيوة - مطروح»، بطول 50 كيلو متر، وجارى تنفيذ القطاع الثانى بطول 50 كيلو، من خلال الدفع بمعدات وفنيين ومهندسين للعمل على مدار اليوم للانتهاء من جميع الأعمال على الطريق طبقا للخطة الزمنية الموضوعة من جانب الجهاز.

أسباب إزدواج طريق «سيوة - مطروح»

ووجهت القيادة السياسية بسرعة إزدواج طريق «سيوة - مطروح»، بسبب تهالك الطريق في السنوات الأخيرة، ووجود حفر منتشرة بطول الطريق الفردي والذى يبلغ 320 كيلو ويربط بين سيوة ومرسى مطروح، وزيادة الحوادث على الطريق، بالإضافة إلى مساهمة الطريق في أعمال التنمية الشاملة التى تجرى حاليا في مركز ومدينة سيوة في جميع قطاعات «الري، الزراعة، السياحة، الآثار، الكهرباء، التعليم، ومياه الشرب والصرف الزراعى والصحى»، لرفع المستوى الإقتصادي لسيوة، مع الإهتمام بتنمية واحة جارة أم الصغير ورصف الطريق المؤدى إليها والذى يربط بين منطقة بئر النص بمنتصف طريق سيوة، وحتى الواحة طبقا لخطة التنمية التى وضعتها الدولة في محافظة مطروح والمدن الحدودية.