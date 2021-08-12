إنشاء 3 طرق ومشروعات كهرباء وزراعة وري بواحة سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في بيان صحفي، اليوم، عن إنشاء عدد 3 طرق حيوية في سيوة، استمرارًا لجهود جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في إنشاء ورصف وتمهيد عدد من الطرق لتيسير حركة المواصلات فى مركز ومدينة سيوة، ما يسهم في التنمية السياحية والاستثمارية، خاصة أن سيوة من المراكز الاقتصادية الواعدة التى تجذب العديد من السياح من داخل وخارج مصر .

3 طرق جديدة تربط المناطق السكنية في سيوة

وقال اللواء آمون مرتضى أبوعمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربى، في تصريح صحفي، إنه يجرى حاليًا تطوير وتمهيد مجموعة من الطرق التنموية في مدينة سيوة وتشمل 3 طرق وهي «طريق الطبطاح بطول 6 كم، وطريق الكثبان الرملية بطول 12 كم، وطريق فطناس بطول 3 كم»، ومن المقرر الانتهاء من جميع الطرق في سبتمبر2021 ويقوم على تنفيذها مجموعة من مهندسي الجهاز بمطروح وسيوة.

الطريق المزدوج شريان الحياة إلى سيوة

وأكد محافظ مطروح أن ازدواج طريق «سيوة - مطروح»، الصحراوي الذى يجرى تنفيذه حاليًا يعد شريان حياة لسيوة، وينقلها نقلة اقتصادية كبيرة، ما يسهل الانتقال بين سيوة ومدينة مرسى مطروح، ويدفع عجلة التنمية في قطاع التجارة والصناعة والسياحة والزراعة، خاصة أنه يجرى تنفيذه بالخرسانة كأول وأكبر طريق في المنطقة الغربية يتم ازدواجه بالخرسانة في محافظة مطروح، ليتحمل سيارات النقل الثقيل، ويعبر بسيوة إلى آفاق المستقبل، حيث يجرى تنميتها بتوجيهات من القيادة السياسية في جميع المجالات؛ الرى والزراعة والآثار والمياه، مع مد البنية التحتية الشاملة من طرق وكهرباء وشبكات مياه، وحفر آبار عميقة تصل إلى 1000 م3 تحت الأرض لإنتاج مياه تستخدم في الشرب والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية.