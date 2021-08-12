محافظ سوهاج يفتتح الندوة التعريفية الأولى لمدرسة المتفوقين «stem »

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، الندوة التعريفية الأولى لمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «stem»، التي تم إنشاؤها بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمستشار شوكت زيان رئيس مجلس أمناء مدرسة المتفوقين بسوهاج، وحمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم، وعدد من الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور .

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للقائمين على المدرسة ومجهوداتهم الخدمية والعملية للنهوض بالمدرسة بالتعاون مع مسئولي التربية والتعليم بالمحافظة، لافتا إلى أهمية تكرار الندوات واللقاءات التعريفية للوقوف على أهم المستجدات.

المحافظ يحث الطلاب على الاستفادة القصوى من إمكانيات المدرسة

وأضاف: «كان هناك تحديا واضحا بأن نبدأ هذا العام بقبول أبنائنا الطلاب في مدرسة المتفوقين stem، ولا نفوت هذه الفرصة الذهبية للمحافظة في دخول نظام تعليمي جديد ومتميز يعطي فرصة كاملة لأبنائنا المتفوقين»، وحث «الفقي»، الطلاب على الاستفادة القصوى من إمكانيات المدرسة، مؤكدا أنها إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة لخدمة أبنائنا الطلاب ومساعدتهم على المزيد من التفوق والابداع التكنولوجي الذي أصبح سمة العصر الحديث .

19مدرسة على مستوى الجمهورية منها مدرسة محافظة سوهاج

ومن جانبه قدم المستشار شوكت زيان الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه التام للمدرسة والمنظومة التعليمية بالمحافظة، موضحا أنه تم إنشاء أول مدرسة للمتفوقين stem في مصر عام 2011م بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ثم في زهرة المعادي، مشيرا أنه أصبح الآن هناك 19 مدرسة على مستوى الجمهورية منها مدرسة محافظة سوهاج، لافتا إلى أن المدرسة تهدف إلى خلق طالب مبدع قادر على التفكير الغير محدود، مما يؤهله لمواجهة مشكلات وقضايا المجتمع المختلفة، مشيرا إلى أن المدرسة تقدم منح دراسية لـ " أمريكا، وإنجلترا، واليابان، والصين .

وبنهاية اللقاء قدم رئيس مجلس أمناء المدرسة، شهادة تقدير وشكر للواء طارق الفقي محافظ سوهاج باسم مدارس " stem"، نظرا لمجهوداته في دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة .