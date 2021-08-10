ضمن «حياة كريمة»..محافظ سوهاج يتابع العمل بمشروعات «المنشاه»

أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، جولة ميدانية، اليوم، تفقد خلالها عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بمركز المنشاه، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل أية عقبات، بحضور النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاه، وسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، ومشرفي المشروع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

بدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد أعمال شبكات الانحدار لمشروع الصرف الصحي بقرية «كوم بدار»، الذي يخدم 20 ألف نسمة بالقرية والنجوع التابعة، وأكد محافظ سوهاج ضرورة وصول الخدمة لجميع الأهالي خاصة في النجوع والتوابع، كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية بقرية الزوك الغربية، والذي يشمل إنشاء مبنى مجمع خدمات المواطنين، ووحدة صحية سيتم إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مجلس قروي «الزوك»، ومدرسة الزوك الرسمية للغات، ومكتب بريد، ومركز للشباب، وتابع المحافظ سير العمل بالمشروع، والذي يخدم 147 ألف نسمة بالقرية والقرى التابعة .

ووجه «الفقي»، إلى الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تلك المشروعات، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، وعبر الأهالي عن سعادتهم بما يتم من مشروعات أصبحت ملموسة بالفعل على أرض الواقع.

يذكر أن محافظة سوهاج تشهد تنفيذ 1238 مشروعا عملاقا بتكلفة بلغت 45.6 مليارات جنيه للمرحلة الثانية، وسيتم تنفيذ تلك المرحلة في 3 سنوات، ضمن مشروعات تطوير الريف المصري والتي تم دمجها مع مشروع حياة كريمة، ومن المقرر أن تشهد المحافظة تطورا غير مسبوق في مستوي الخدمات المقدمة لتصبح القرى مثل المدن.