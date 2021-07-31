محافظ سوهاج: 125 مدرسة جديدة بتكلفة 747 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد المدارس المدرجة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بنطاق محافظة سوهاج، بلغ 125 مدرسة جديدة، توفر 1651 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 747 مليون جنيه، منها 32 مدرسة بمركز البلينا، و29 مدرسة بمركز جرجا، و19 مدرسة بمركز المنشأة، و10 مدارس بمركز المراغة، و13 مدرسة بمركز طما، و8 مدارس بمركز ساقلتة، و14 مدرسة بمركز دار السلام.

وأوضح المهندس سيد أبو عقيل، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أنه تم الانتهاء بالفعل من 29 مدرسة تضم 416 فصلًا دراسيًا بتكلفة 160 مليونًا و400 ألف جنيه، منها 10 مدارس بمركز البلينا، و5 مدارس بمركز المنشأة، و4 مدارس بمركز دار السلام، و4 بمركز جرجا، و2 بمركز المراغة، و2 بمركز طما، و2 بساقلتة .

وأشار مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، إلى أن عدد المدارس التي يجري بها العمل الآن 62 مدرسة، تضم 756 فصلًا دراسيًا، بتكلفة 346 مليون جنيه، منها 12 مدرسة بمركز البلينا، و17 مدرسة بمركز جرجا، و9 مدارس بالمنشاة، و6 مدارس بالمراغة، و8 مدارس بطما، و4 بساقلتة، و6 بدار السلام .

ولفت «أبو عقيل» إلى أن هناك 8 مدارس تم الانتهاء من الإسناد وجاري تسليم المواقع تمهيدا لبدء العمل، بتكلفة 39 مليون جنيه، منها 3 مدارس بالبلينا، ومدرستين بطما، ومدرستين بدار السلام، ومدرسة بجرجا، بالإضافة إلى 4 مدارس جاري إسنادها بتكلفة 33 مليون جنيه، و22 مدرسة أخرى جاري تجهيز الرسومات والمقايسات اللازمة للإسناد بتكلفة 135 مليونًا و500 ألف جنيه.