«الأسدي» فنان يحول أكشاك كهرباء للوحات فنية في قنا (صور)

لمسته الفنية والجمالية أبرزت قوة وعمق خبرته في تجسيد الرسومات الفرعونية، مثل واجهات المعابد والأديرة على أكشاك الكهرباء، الشاب «الأحمد الأسدي»، الذي انتهي قبل ساعات قليلة من رسم صورة جمالية فنية للوحة فرعونية، تعبر عن معبد إدفو، على كشك كهرباء في منطقة «حوض 10»، أرقى منطقة في مدينة قنا، الأمر الذي لاحظه مسؤول الكهرباء في صعيد مصر، ليقرر تكريمه على لمساته الجمالية التي تميز أكشاك الكهرباء في قنا.

وقال «أحمد الأسدي»، الفنان القنائي، إنه انتهى من رسم معبد إدفو على كشك كهرباء كبير في «حوض 10»، مشيراً إلى أنه استعان بخامات ومعدات وفرها مجلس مدينة قنا، لافتاً إلى أن هذا التصور الذي أصبح لوحة فنية، ظل فيه عدة أيام، حتى يخرج بهذا الشكل.

وتابع «الأسدي»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن فكرة رسم الواجهات الفرعونية وغيرها من الرسومات على أكشاك الكهرباء، لها فترة من الزمن، مؤكداً أنه تمكن من رسم 11 كشك كهرباء، بلمسة فنية عالية.

وأضاف أنه منذ كان في القاهرة، وقبل أن يستقر في قرية «المخادمة» في قنا، وهو يأمل في أن يحول كل شيء إلى لوحة فنية، يتمتع في النظر إليها المواطن القنائي، حيث بدأ في الرسم على أكشاك الكهرباء، وتزيين مداخل القرى على طريق «مصر - أسوان»، بدعم من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ومؤسسات أهلية وأهالي القرية، والحمد لله يجري العمل بشكل جيد.

وكشف «الأسدي» عن أن مسؤولاً في شركة كهرباء الصعيد في أسوان، تواصل معه وأخبره أن الشركة تعتزم تكريمه، معتبراً أنه يشعر بسعادة بالغة، لافتاً إلى أن التكريم المعنوي للفنان شيء كبير ويعطيه طاقة كبيرة للعمل، مؤكداً أنه سوف يواصل عمله حتى تتحول قنا إلى لوحة فنية كبيرة.