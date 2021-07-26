شروط تركيب عداد كهرباء مؤقت حق انتفاع لـ كشك

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن الإجراءات والأوراق والمستندات التي يجب أن يتبعها المواطن لتركيب عداد كهرباء مؤقت حق انتفاع لـ كشك بالمدن الجديدة وهي كالآتي:

الإجراءات التي يتم اتخاذها للحصول على عداد مؤقت حق انتفاع لكشك

الخطوة الأولى

التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

الخطوة الثانية

التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

الخطوة الثالثة

انتظار موعد المعاينة ويحدد عن طريق «s m s» رسالة قصيرة

الخطوة الرابعة

تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات إن وجد

الخطوة الخامسة

استلام الخدمة ويحدد عبر رسالة قصيرة «s m s»

شروط الحصول على الخدمة

مالك الأرض أو وكيل عنه

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

- إيصال سداد وصورة من تقرير مباحث الكهرباء

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- توكيل إن وجد

- الموقف من الحي

- طلب موافقة الشؤون الاجتماعية

الرسوم المطلوبة للحصول على الخدمة

300 جنيه

مميزات العدادات مسبقة الدفع

وحدد مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة المميزات التي يتمتع بها العداد مسبق الدفع وهي كالاتي

- يتم تركيبه لأي عقار غير مخالف لقوانين البناء أو تراخيص الأحياء مستوفى جميع الاشتراطات القانونية ويبلغ سعره 1247 جنيه يدفعهم المشترك نقدًا أو من خلال التقسيط على فاتورة الكهرباء الشهرية.

- يكون باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية ما يعطي له شرعية وقانونية عند التعامل مع أي جهة أو التقدم بطلب لتوصيل الغاز الطبيعي أو الحصول على قرض أو نقل محل إقامة من مكان لآخر.

- يتم تركيبه في المباني القانونية وله سند قانوني وتصدر فاتورته على اسم المشترك ويعمل عبر كروت الشحن ويتم شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك.

- يُنقل كما هو وبنفس الاسم إلى العقار الجديد عند رغبة المشترك في النقل إلى عقار آخر.

- يتيح الحق في تقسيط تكاليف توصيل الغاز على فاتورة الغاز الشهرية.

- عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات توزيع الكهرباء نتيجة عدم الشكوى من الكشافين والمحصلين.

- التحكم في استهلاك الكهرباء وبالتالي انخفاظ قيمة الفاتورة أي السماح للعملاء بمراقبة الاستهلاك وترشيده.

- الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة لأن العداد إلكتروني.

- يتمتع العميل بنفس الأسعار وشرائح الاستهلاك المتعامل بها حاليًا.

- يستفيد العميل في حالة تجديد شحن الكارت من فترة عدم فصل التيار ما بين الساعة (5) مساءً حتى الساعة (10) صباح اليوم التالي وفي أيام الجمع والعطلات الرسمية وفي جميع الحالات يتم تسجيل الاستعلاك للمحاسبة عند تجديد الشحن.

- يتيح للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها وفقًا لإمكانياته.