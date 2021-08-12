موعد عرض مسلسل «مدرسة الروابي للبنات» على «نت فليكس»

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد عرض مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، عبر منصة «نت فليكس» للبث الرقمي، وذلك بعدما جرى طرح الـ«برومو» له قبل أيام.

وفي ضوء بحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، بدأت منصة «نت فليكس»، لعرض المسلسل، اعتبارًا من اليوم الخميس، عبر منصتها الشهيرة وبشكلٍ حصري، حيث تتيح عرضه مترجمًا بـ32 لغة في نحو مائتي دولة.

موعد عرض مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»

وتتيح منصة «نت فليكس»، لجمهور مسلسل مدرسة الروابي للبنات، عرضه بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

مسلسل مدرسة الروابي للبنات، تدور أحداثه حول الطالبات المهمشات في مدرسة «الروابي» للبنات اللواتي يمسكن بزمام الأمور، ونشاهدهن بينما يضعن خططًا جريئة للإيقاع بالمتنمرات.

المسلسل من بطولة عدد من الفنانات، منهن المُمثلة الأردنية ركين سعد، وجوانا عريضة، ونور آل طاهر، وأندريا طايع، والعمل من تأليف تيما الشوملي، وشيرين كمال وإسلام الشوملي، وهو من إخراج تيما الشوملي، ومن إنتاج تيما الشوملي بالتعاون مع شركة «فيلمزيون» للإنتاج الفني.

من هي ركين سعد بطلة مسلسل مدرسة الروابي للبنات؟

يذكر أنّ الفنانة الأردنية الشابة ركين سعد، هي من مواليد 16 ديسمبر عام 1989، وهي ابنة الإعلامي سعد السيلاوي، مدير مكتب قناة «العربية» في الأردن، ووالدتها فنانة ومصممة مجوهرات.

وشاركت ركين سعد، الفنان يحيى الفخراني، في مسلسل «بالحجم العائلي»، الذي عُرض في السباق الدرامي لشهر رمضان، لعام 2018، حيث جسدت دور «أميرة» زوجة ابنه، ونجحت في لفت أنظار الجمهور له.

ووصفت ركين سعد، تجربتها في مسلسل بالحجم العائلي، من أبرز وأهم خطواتها في المجال الفني، لاسيما وأنها تقف أمام الفنان يحيى الفخراني.