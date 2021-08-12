عضو «التنسيقية»: تمكين الشباب لم يحدث إلا في عهد السيسي

قال عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمكين الشباب لم يحدث إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل مؤتمرات الشباب، التي أتاحت الفرصة لكل شباب الجمهورية، إضافة لنسختها العالمية، لتكون منصة للتعبير والحرية في الحديث، وعرض أفكار جديدة، وتوصيات تخرج وتنفذها الدولة مباشرة، ما انعكس على تجربة برنامج تأهيل الشباب وبرنامج تأهيل التنفيذيين.

البرلمان الحالي يحتوي على أكبر نسبة تمثيل للشباب

وأضاف «خليل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم، أن منصة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استطاعت استقطاب عدد كبير من الشباب من مختلف الأحزاب والتيارات والشباب المستقبل، الذي وجدها منصة للتعبير عن رأيه بكل حرية، ووجود أكبر عدد للشباب في تاريخ البرلمان المصري.

الدفع بعدد كبير من النخب السياسية والشباب المثقف في البرلمان

وأشار إلى أنه جرى الدفع بعدد كبير من النخب السياسية والشباب المثقف في البرلمان، ففي دور الانعقاد الأول، طرحت عددا من الأفكار الجديدة للشباب، ورؤى جديدة داخل البرلمان، والعمل على الأرض بالجانب الخدمي، واستخدام الأدوات التشريعية، وهذا كان محل ثناء لكل المصريين على دور الشباب.

رؤية الدولة تهدف لمزيد من تمكين الشباب الفترة المقبلة

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الجانب التنفيذي للشباب، حرّك مفاصل الدولة، سواء من نواب المحافظين أو المعاونين أو المساعدين، إضافة لرؤية الدولة لمزيد من التمكين الفترة المقبلة، الذي فتح المجال أمام الشباب لأول مرة في عصر جديد، بأنه يستطيع الوصول لمنصب تنفيذي خلال العهد الحالي، مؤكدا أن الرئيس السيسي يثق في الشباب ويمكنّهم، وأصبح لا يوجد حاجز بين الشباب والقيادة السياسية، وهو ما يحدث في مؤتمرات الشباب وغيرها.