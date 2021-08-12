وفاة 3 محامين شبان فجأة خلال يومين بالشرقية.. النقابة تكشف التفاصيل

سادت حالة من الحزن خلال الساعات الماضية بعد وفاة 3 من شباب المحامين في محافظة الشرقية بشكل مفاجئ، خلال فترة اقل من يومين، ونعى نقيب المحامين العام، رجائي عطية، وفاة المحامين الثلاثة، فيما تابعت نقابة المحامين بالشرقية إجراءات دفن وتشييع المحامين الراحلين.

نقيب المحامين ينعي 3 محامين بالشرقية

وكتب نقيب المحامين رجائي عطية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، صادق عزائي في زملاء الشرقية الثلاثة.. الأستاذ سليم مأمون، والاستاذ حسين السيد، والاستاذ أيمن يوسف»، ووجه رئيس نقابة المحامين الفرعية بالشرقية لاتخاذ اللازم، بقوله: «رجاءً لنقيب الشرقية لسرعة اتخاذ كل ما يلزم وكلنا معكم».

نقيب محامين الشرقية يكشف تفاصيل وفاة 3 محامين

ومن جانبه، أوضح نقيب المحامين بالشرقية، عادل عفيفي، تفاصيل وملابسات وفاة المحامين الثلاثة قائلاً إن أحد المحامين، وهو «أيمن يوسف»، من مركز أبو كبير، كان مصاباً بمرض السرطان، وتوفي أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى، أما المحامي «سليم مأمون»، من أبناء مدينة الزقازيق، فقد توفي أثناء توجهه إلى عمله، إثر سقوط سيارته في ترعة أمام قرية «طاروط»، بدائرة مركز الزقازيق، بينما توفى المحامي «حسين السيد»، من أبناء مركز منيا القمح، إثر غرقه، أثناء قضائه إجازة مصيف في الإسكندرية.

نقابة محامين الشرقية تتابع إجراءات تشييع المحامين الثلاثة

وأضاف «عفيفي»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن المتوفين الراحلين جاءت وفاتهم على فترات متباعدة خلال يومين، لافتاً إلى أنه تم تشييع اثنين منهم، بينما يستعدون لتشييع جثمان المحامي «حسين السيد»، بمسقط رأسه بقرية «العزيزية»، التابعة لمركز منيا القمح، فور وصول الجثمان من محافظة الإسكندرية.

واختتم نقيب المحامين بالشرقية تصريحاته قائلاً: «ننعي المحامين الثلاثة، وندعو الله عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

حزن بين أهالي الشرقية بعد وفاة 3 من شباب المحامين

وتسبب خبر وفاة المحامين الثلاثة في حالة من الحزن بين الأهالي، الذين قام عدد منهم بتداول خبر وفاتهم على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وانهالت التعليقات على المنشور، تضمنت عبارات الدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله عز وجل ذويهم الصبر والسلوان.

وعلق أحد المحامين قائلاً: «رحمة الله تعالى عليهم، وأسكنهم فسيح جناتك اللهم آمين يارب العالمين يامجيب السائلين يارب وجميع موتي المسلمين، الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، اللهم آمين يارب»، كما تقدم بالشكر إلى النقيب العام للمحامين، رجائي عطية، على مواساته لجموع المحامين في الشرقية على رحيل 3 من زملائهم.

ونعت محامية أحد المتوفيين قائلةً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا في وفاة الزميل أيمن يوسف جاد، المحامي، فقيد شباب أبو كبير محافظة الشرقية، اللهم ثبته عند السؤال، وألهم ذويه الصبر والسلوان»، وعلق أحد المتابعين قائلاً: «رحمة الله عليهم ورضوانه وغفر لهم وتجاوز عن خطاياهم وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون»، وأضاف آخر: «لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم ارحمهم واغفر لهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ورب العرش العظيم».