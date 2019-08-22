قررت نيابة أبوكبير تجديد حبس صاحب شركة أدوية بيطرية وزوجته وزوجة شقيقه، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بإشعال النار في محامي أثناء دفاعه عن جاره، ومنعهم من محاولة الاعتداء عليه.

تلقى مأمور مركز شرطة أبوكبير، بلاغا يفيد بقيام "علي. ا. س"، 38 عاما، صاحب شركة أدوية بيطرية، وزوجته "ولاء. م. ع"، وزوجة شقيقه "جيهان. م. ع"، بالاعتداء على "ناجي. م. ع"، محامي، ومقيم بقرية "طوخ" بمركز أبوكبير، بسكب كمية من البنزين عليه ثم إشعال النيران فيه أثناء دفاعه عن جاره، ومحاولته منع المتهمين من إشعال النيران في منزل جاره.

جرى نقل المحامي المصاب إلى مستشفى ههيا للحروق، لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابته بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة، واحتجازه في المستشفى.

وفي السياق نفسه، روت "مريم" ابنة "المحامي" المجني عليه تفاصيل الواقعة، قائلة أنهم تفاجئوا بمحاولة بعض البلطجية الاعتداء على منزل جارهم وإشعال النيران فيه، لافتة إلى أن والدها حاول أن يتصدى لهم إلا أن البلطيجة طالبوه بالابتعاد، ولكنه أصر على موقفه ما دفع سيدة برفقة البلطجية على سكب البنزين على والدها وأشعلوا النيران به.

وأضافت أنه جرى نقل والدها إلى مستشفى ههيا للحروق، ومن المقرر أن يجري 4 عمليات جراحية.

وانتقلت قوة من الشرطة برئاسة العقيد شريف حمادة رئيس فرع البحث لشمال الشرقية إلى مكان الواقعة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وضم فريق البحث ضباط مركز شرطة أبوكبير برئاسة الرائد محمد ثروت رئيس المباحث، وجرى ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.