«ممرضة ومكتشف أمراض خطرة».. نجاح مصر في مجال الروبوتات بسواعد شبابها

«الذكاء الاصطناعي»، مجال جديد نجحت فيه مصر بجدارة، وأذهلت العالم بسواعد شبابها المبتكرين لأنواع مختلفة من الروبوتات في المجال الطبي والاقتصادي، آخرهم روبوت «الممرضة شمس»، والذي يقوم بمهام الممرضات بالمستشفيات، ومن قبلها روبوت «كيرا» الذي يقوم بأخذ مسحة كورونا، وغيرها من الروبوتات في مختلف المجالات.

فكرة عمل روبوت «الممرضة شمس»

روبوت «الممرضة شمس» من تنفيذ كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، ضمن أفكار مشروع تخرج طلاب الكلية، حسبما أعلنت الدكتورة نجوى بدر، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، لافتة إلى أنها تتحدث إلى المرضى بالعامية، وتسير في خريطة المكان المحدد لها.

ولا تقبل «شمس» تلقي المعلومات من أشخاص غير المصرح لها بالتعامل معهم، بحسب «بدر»، مضيفة أنها تتجاوب مع الأطباء والممرضين والمرضى، وترحب بهم، حيث تحول الكلام لسطور مكتوبة على الشاشة الخاصة بها، وتنفذه، كما تنقل المكالمات صوت وصورة بين الطبيب والمرضى، وتقوم بتعقيم الأماكن من أي عدوى تضر البشر.

مهام روبوت «كيرا»

ومن قبل الروبوت الممرضة، ابتكر المهندس محمود الكومي، روبوت «كيرا» للتشخصي الطبي المبكر، باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يعمل على التشخيص الدقيق للمصابين سريعًا، من أمراض خطيرة كالسرطانات، وهو ما يساعد الأطباء على التدخل والمعالجة السريعة للحالة، حيث يقارن «كيرا» الحالة التي أمامها بآلاف الحالات المشابهة لها، والموجودة في ذاكرته، ويساعده ذلك في تحديد إصابته.

ويعتبر «كيرا» هو النسخة الرابعة من مشروع «الكومي»، حيث كانت النسخ التي سبقتها تعمل على عمل مسحات PCR لمصابي كورونا؛ لتحديد إصابتهم، ولكن المهندس الشاب أراد بعد ذلك أن يطور الروبوت ليشمل تشخيص جميع الأمراض الخطرة وليس كورونا فقط، وفاز به بالميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الاستثنائية 2021.

روبوت توقع الأسهم الرابحة في البورصة

وكذلك ابتكر «الكومي» روبوت جديد يعمل على تحديد بيانات البورصة العالمية، وتوقع الأسهم الرابحة، وذلك عن طريق الذاكرة الداخلية له، والتي تساعده في تخزين كم هائل من المعلومات والبيانات بالبورصة، وحركة الأسهم في السوق، ما يجعل الروبوت يقدم توقعات حول ارتفاع أو انخفاض الأسهم بها، وهو المشروع الذي أخذ منه 9 أشهر من العمل، بحسب حديثه مع برنامج «8 الصبح»، والمذاع على فضائية «DMC».