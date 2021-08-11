بعد الممرضة الآلية «شمس».. استيراد روبوت لإجراء العمليات الجراحية الصعبة

قال الدكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، إن فكرة الممرضة الآلية« شمس» جاءت من طلاب الجامعات، إذ تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الروبوت جرى تنفيذه بشكل كامل في جامعة عين شمس ويتحدث العربية، وبذلت كلية حاسبات ومعلومات جهدًا كبيرًا من أجل إنتاجه، منوهًا إلى أنه يتعرف على المريض من خلال الوجه وعن طريق الصوت، مشيرا إلى الروبوت لن يجعل المستشفيات تستغنى عن الممرضين.

سبب تسمية الروبوت بـ«شمس»

وأضاف «أنور»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الروبوت جرى تسميته «شمس» لأن أغلب قطاع التمريض يعمل به سيدات، مشيرًا إلى أنه يقيس ضغط الدم والنبض ودرجة الحرارة عندما يلتقي بالمريض ويرسل هذه القياسات إلى الأطباء من أجل توفير الوقت والكشف على أكبر عدد من الأطباء في وقت قليل.

وأوضح مدير مستشفى عين شمس التخصصي، أن الربوت يتيح للمريض الحديث مع الطبيب المعالج عن طريق الفيديو من أجل تسهيل علاج المريض، وهذا الإنسان الآلي قادر على نقل الدواء المناسب للشخص ويراجع الدواء من خلال البيانات المخزنة فيه.

الإنسان الآلي سيقدم الوجبات للمريض

وأكد مدير مستشفى عين شمس التخصصي، أن «شمس» قادر على تقديم الوجبات للمريض وتقييم الأماكن الطبية من خلال التعقيم السائل خاصة في الأماكن التي يكون فيها خطر لتواجد الأطقم الطبية، متابعا: «النموذج اللي عملناه أولي وحركة الروبوت دلوقتي بطيئة بس بعد كده هنطور الروبوت وهنغير حاجات فيه عشان يقدم خدمة أفضل، أنا مكنتش متوقع إن الروبوت هينجح أوي كده، وكنا بنشوف فؤاد المهندس بيقدم روبوت في أحد الأفلام لكن الروبوت دلوقتي في المستشفيات وبيروق الأوض والشقق ومختلف الحاجات».

تنوع الروبوتات

وذكر مدير مستشفى عين شمس التخصصي، أنه يوجد روبوت آخر جرى استيراده ويقوم بتنفيذ العمليات الجراحية الصعبة خاصة في عمليات الحوض والمسالك البولية وهو لا يقوم بعمليات المخ لصعوبتها، وكل الجراحات الخاصة بالمخ والأعصاب الذي يوجد ليه روبوت آخر.