مصرع طفلين غرقاً في ترعة «المفتي» بكفر الشيخ

لقي طفلان مصرعهما غرقاً في ترعة قرية «المفتي»، التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل، وجرى استخراج جثمانيهما ووضعهما في مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مامور مركز سيدي سالم، يفيد إبلاغه من الأهالي بغرق طفلين بترعة «المفتي».

وعلى الفور، انتقلت دورية أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين تجمع المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، محاولين استخراج جثماني الطفلين، وهما «يوسف بسيوني محمد»، 8 سنوات، و«محمد هاني محمد الشحات»، 8 سنوات، يقيمان بقرية «منشاة عباس»، التابعة لمركز سيدي سالم، وجرى استدعاء قوات الحماية المدنية، للمساعدة في انتشال جثماني الطفلين.

وبالبحث تمكن الأهالي، بالتعاون مع فرق الإنقاذ، من انتشال جثماني الطفلين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، تحت تصرف النيابة، وتجمع عدد من الأهالي أمام المشرحة، مطالبين بسرعة إجراء الكشف الطبي على جثتيهما، وتسليمهما إلى ذويهما، لإتمام إجراءات دفنهما، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي القرية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثتي الطفلين وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنهما بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، وتسليمهما إلى ذويهما.