أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 13-8-2021

تتنوع الفواكه في فصل الصيف، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة يقبل الكثير على شراء الفواكه، لتناولها أو من أجل إعداد العصائر الطازجة، مع استمرار ارتفاع الرطوبة والحرارة، لذا يرصد موقع جريدة "الوطن" لمتابعيه، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 13 أغسطس، 2021، منها البطيخ والعنب والمانجو.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

ثبتت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم إلى 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم نحو 25 جنيهًا.

سعر البرقوق

بلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 12 و20 جنيهًا.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 15 جنيهًا، والأمريكاني سجل نحو 35 جنيهًا.

سعر الخوخاستقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم عند 15 جنيهًا.

سعر البلح الرمليتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الشمامتراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

سعر المانجوسجل كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، والمانجو عويس 35 جنيهًا، والهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر البطيختراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا.