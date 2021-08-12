«الفطيم العقارية»: مصر من أهم الأسواق.. واستثماراتنا وصلت لـ44 مليارا

قال المهندس أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية، إنه فخور بكونه مصريًا، مشددًا على أن مصر من أهم الأسواق الاستراتيجية، والشركة كانت من أوائل الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر منذ 20 سنة، ومصر تعتبر السوق الأول للشركة خارج الخليج، وهو السوق الاستراتيجي الثاني ويحتل نفس أهمية الإمارات، مشددًا على أنهم استثمروا بنحو 22 مليار جنيه، وبعد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، ضاعفوا الاستثمارات من 22 مليار جنيه إلى 44 مليار جنيه، وتحقق خلال 4 سنوات بالفعل.

استقبال 250 مليون زائر

وأضاف «إسماعيل»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنه مسؤول عن إدارة 12 مليار دولار، وهي مسؤولية كبيرة، ولكنه يحاول في حياته أن يكون له أثر إيجابي على العمل، خاصة أنهم يستقبلون نحو 250 مليون زائر في السنة وعدد كبير من الموظفين، أكثر من 45 ألف موظف من 100 جنسية، وهو مسؤول عنهم، ويجب أن تترجم هذه المسؤولية إلى أثر إيجابي على الناس، وعلى عوائد الاستثمار.

تعلمت من أمي عدم الاستسلام

وعن حياته الشخصية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية، إنه وصل إلى منصبه بتوفيق من الله، لافتًا إلى أن الكثير من الأمور في حياته كانت عبارة عن «صدفة»، معقبًا: «لم أتخيل وصولي إلى هذا المكان، ولكن الله وفقني، إضافة إلى والدتي التي كانت تدعمني وتعلمني وتعلمت منها عدم الاستسلام، وأن تقدم كل ما لديك، والباقي على ربنا».

واستضاف برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، المهندس أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية، حيث تحدث عن أعمال الشركة في مصر، وأيضا حياته ومسيرته الشخصية.