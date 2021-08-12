رئيس «الفطيم العقارية»: التحول الذي حدث في مصر مشجع.. ونسعى لرفع استثماراتنا

قال المهندس أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية، إن المستقبل في مصر به فرص استثمارية أضعاف باقي المناطق، وهناك فرصة لمضاعفة استثمارات شركتهم مرة أخرى في الفترة المقبلة لتصل إلى 100 مليار جنيه، والتحول الذي حدث في مصر مشجع جدًا على جميع الأصعدة.

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، تحدث فيه عن أعمال الشركة في مصر، وأيضا حياته ومسيرته الشخصية.

اكتساب خبرة في الإدارة

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية، إلى أنه مر بالعديد من المراحل في حياته، حيث كان الأول على الجمهورية في المرحلة الابتدائية، ولعب كرة السلة، وعمل في إدارة الأعمال، والهندسة، وواجه العديد من التحديات في حياته، ولكن أول تجربة خبرة عملية له كانت في مصنع بمدينة 6 أكتوبر، وكان يستغرق ساعة ونصف حتى يذهب إلى العمل وساعة ونصف حتى يعود مرة أخرى، ولكنه استفاد منها خبرة كثيرة، ومنها قدرته على الإدارة.

رحلة طويلة من الدراسة والتعليم

وأشار إلى أنه من خلال هذه الشركة ذهب إلى ألمانيا، وتعلم الكثير من الأمور خلال السفر، وبعدها سافر إلى إنجلترا لاستكمال الدراسة، ثم التحق بأحد بيوت الخبرة في دبي، وعمل معهم في عدد من المشاريع الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي للحكومة، وهذه كانت أول مرة يكتشف ما هو الطموح، موضحًا أن بيوت الخبرة مثل عيادة الطبيب، ومن الصعب الحديث عما يحدث فيها ولكن كثير من المشاريع العملاقة في دبي كانت عبارة عن أحلام وطموحات.

وأكد على أنه يعمل في مجموعة الفطيم منذ 15 عامًا، ويعتبره شرفًا وفرصة كبيرة، والجميع يفتخر بأنها شركة عربية تعمل في 16 بلدًا، وخلقت مئات الآلاف من الوظائف في هذه البلدان، ووصل حاليًا إلى أنه مسؤول عن استثمارات شركة الفطيم العقارية.