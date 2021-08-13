سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13-8-2021 في مصر

اهتمام كبير توليه شريحة عريضة داخل المجتمع المصري بمتابعة أسعار العملات وتحديدًا سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 13 أغسطس الجاري، والذي شهد حالة من التباين مقابل الجنيه المصري، وفق آليات العرض والطلب.

ووفق الخدمات اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للمتابعين والقراء على مدار الساعة، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

وبحسب آخر تحديث للبنوك التي وردت قبل اليوم الجمعة، فإن سعر الدينار الكويتي سجل في بنك مصر نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.39 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 47.36 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بعض البنوك حالة من التباين النسبي والتي جاء على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة، في بنك عودة، 52.01 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة، في البنك التجاري الدولي cib 49.31 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة، في المصرف المتحد، 47.36 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة، نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة، في بنك الإسكندرية نحو 48.39 للشراء و52.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

ووصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 47.36 للشراء و52.33 للبيع.