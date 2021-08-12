مشرف وسط المدينة بـ«الجلالة»: تبعد عن العاصمة الإدراية نصف ساعة

قال المهندس إبراهيم حجازي، المشرف على منطقة «داون تاون» في مدينة الجلالة، إن المنطقة مقامة على 130 فدانا، وتقدم خدمات لمدينة الجلالة، وتضم نافورة متطورة و«واي فاي»، مبينا أنه توجد مسطحات مائية مستمرة في الـ«دوان تاون» وسط 240 مبنى، تشمل كافيهات ومبانٍ تجارية، حيث يوجد مئات المحلات وسينمات ومسارح.

«واي فاي» في الحديقة المركزية بـ«الدوان تون»

وأضاف «حجازي»، خلال حوار تليفزيوني، أثناء استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الحديقة المركزية في الجلالة، تشمل «واي فاي» ومناطق أطفال مجانية، وجيم، وحمامات سباحة، وغيرها، وتم ذلك خلال 3 سنوات فقط في مدنية على ارتفاع سطح البحر بـ600 متر، كما يوجد 4 جراجات كبيرة.

مساحات خضراء واسعة.. والمدينة قريبة من العاصمة الإدارية

وأوضح المشرف على منطقة الدوان تاون في مدينة الجلالة، أن تم إنشاء المساحات الخضراء بالتزامن مع بناء الخرسانات من أجل نشر المناطق الخضراء، لافتا إلى أن الشخص الموجود في العاصمة الإدارية يستطيع الوصول إلى الجلالة خلال نصف ساعة، وكذلك الشخص القادم من الزعفرانة، مبينا أنه توجد مناطق لقضاء نهاية الأسبوع فيها، مواصلا: «كل الخدمات هنا موجودة، وأنا عندي 29 سنة ومشرف على تنفيذ المشروع وبقالي في الجلالة سنتين ونص، وأنا خريج 2014 وكنت بسعى إني أوصل لحاجة كبيرة، المبنى الواحد هنا فيه 50 عامل، وأتوقع بداية السنة هيبقى في تسكين موجود للعمالة».

المشروعات تنتهي في الأوقات المقررة لها

وقال المهندس محمد عبد الرحيم، أحد المشرفين على تنفيذ كورنيش مدينة الجلالة الجديدة، إن كل المشروعات في الجلالة تنتهي في الوقت المقرر لها، لافتا إلى أنه يسافر نهاية الأسبوع ويخبر أهله عن العمل والصعوبات التي تواجهه، متابعا: «أنا فخور إني اشتغلت فيها وهتفضل في السي في وكل أما أعدي قدام المدينة هبقى مبسوط».

عمل متواصل للانتهاء من المشروعات

من جهته، ذكر المهندس محمود نشأت، أحد المشرفين على تنفيذ كورنيش مدينة الجلالة الجديدة، أن عمره 28 سنة، وأول فرصة عمل له كانت في مدينة الجلالة في الكورنيش، مبينا أنه يعود إلى أهله يوم أسبوعيا ويعود يوم السبت مرة أخرى، مشيرا إلى الجدوال الزمنية مضغوطة في مدينة الجلالة ويبدأ العمل من الساعة السابعة صباحا حتى الخامسة مساء وأحيانا يحتاج إلى أن يعمل يومين من أجل انتظار صب الخرسانة.