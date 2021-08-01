رئيس «الجلالة»: افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي العام المقبل

قال الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، إنه سيجري افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي، خلال العام المقبل، موضحاً أنه سيكون مجهزا على أعلى مستوى لخدمة العاملين بمدينة الجلالة وكذلك المواطنين في المناطق القريبة وخاصة العاصمة الإدارية ومحافظة السويس ومنطقة العين السخنة.

وأوضح «حيدر» في تصريحات له على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجلالة ومؤسسة «مصر الخير»، اليوم الأحد، لتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفاعليات التي تخدم فئات عديدة من المجتمع وتلبي احتياجاتهم في مجالات كثيرة أن المستشفى الجامعي سيضم 577 سريرا، ويضم أساتذة من جميع أنحاء العالم في كل التخصصات وخاصة النادرة منها.

تنفيذ قوافل صحية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين

وقال رئيس جامعة الجلالة، إن برتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير، يتضمن تنفيذ عدد من القوافل الصحية، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، موضحاً أن التعاون مع المؤسسة يفتح الباب أمام الانتشار الجغرافي الكبير للجامعة، في جميع أنحاء الجمهورية والمناطق التي تقدم «مصر الخير» فيها الخدمات، كما يتضمن البرتوكول المشاركة في دعم الطلاب والتوعية بالتخصصات الجديدة.

ومن جانبه، أكد محمد عبدالرحمن النائب والعضو المنتدب لمؤسسة «مصر الخير»، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة الجلالة: «لا تقدرون مدى السعادة حينما نرى أن سواعد مصرية استطاعت أن تبني هذا الصرح الكبير، وأن ننطلق لتعاون رائد بين الجانبين فنتشارك مع جامعة عالمية وليست محلية».

وأوضح أن بنود مذكرة التفاهم لا تقتصر فقط على النواحي التعليمية والدراسية بل تتعداها وتخرج لخدمة المجتمع وتقدم للمستحقين منحا دراسية وقوافل طبية، علاوة على النشر العلمي والأكاديمي والأعمال التطوعية.

تفاصيل مذكرة التفاهم بين جامعة الجلالة ومؤسسة مصر الخير

وقال «عبدالرحمن» إن مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة الجلالة تهدف إلى تفعيل التعاون بين الجانبين لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع، وذلك من خلال التعاون بين الجانبين، وتسخير خبرات مؤسسة مصر الخير، وجامعة الجلالة، لتقديم خدمات كثيرة تعود بالنفع على الطلاب داخل الجامعة والبيئة المحيطة بالجامعة، وأيضا مختلف الفئات التي تستهدفهم «مصر الخير» بخدماتها وبرامجها المختلفة، معرباً عن سعادته بهذا البرتوكول مع جامعة الجلالة التي ستكون في مصاف الجامعات الدولية الكبرى خلال سنوات قليلة.