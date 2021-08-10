«الجلالة» تمنح شهادات مزدوجة وتقدم برامج دراسية لـ«وظائف المستقبل» 

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية عقد الجامعات الأهلية الجديدة شراكات مع الجامعات الدولية المصنفة عالميًا وذات السمعة والمكانة المُميزة، مشيرًا إلى أنّ جامعة الجلالة وقعت اتفاقية تعاون مع جامعة «أريزونا ستيت» الأمريكية وجامعة هيروشيما اليابانية، لمنح شهادات مزدوجة والمساهمة في تطوير البرامج الدراسية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجامعتين، وتجهيز المعامل وتزويد قاعات التدريس بأحدث الوسائل التكنولوجية، إضافة إلى تميز البرامج الدراسية للجامعة وقدرتها على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا معاصرًا لفرص التعليم العالي المتميز بمستوى دولي في مصر، ويمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي، مشيرًا إلى أنّ الجامعات الأهلية هي جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، إلى أنّ نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي).

وأوضح أنّ اختبارات القدرات الإلكترونية تُجرى لطلاب شهادة الثانوية العامة وباقي طلاب الشهادات المعادلة، أيام 11، 18، 25 أغسطس، ويقدم الطلاب للجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني: https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وأوضح الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، أنّ الجامعة تقدم العديد من المجالات الأكاديمية المميزة، وتشمل (علوم التمريض، الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، العلوم الصيدلية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، العلوم الهندسية، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الإنتاج الإعلامي، هندسة الحاسب، علوم الحاسب، والعلوم الاجتماعية والإنسانية).

وأضاف رئيس جامعة الجلالة، أنّ برامج الجامعة للعام الأكاديمي 2021/2022 تشمل (علوم التمريض: تمريض الطوارئ، تمريض الإدمان، تمريض القبالة، تمريض حديثي الولادة، والطب والجراحة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، نظم معلومات الأعمال، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الميكاترونيك، هندسة المواد والتصنيع، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، أفلام التحريك، العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، تكنولوجيا التأهيل الوظيفي، الإنتاج التليفزيوني، هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسب: "الأنظمة المضمنة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، حوسبة عالية الأداء، أمن أجهزة الكمبيوتر"، علوم الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، المعلوماتية الطبية، الاقتصاد والعلوم السياسية).