رئيس مجموعة الفطيم يقدم نصائح للشباب الباحث عن فرصة عمل

استعرض المهندس أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية، مسيرة نجاحه على مدار السنوات الماضية، قائلا إن خلال مسيرته قابل العديد من الموظفين، وكل موظف يختلف عن الآخر بشخصيته وأسلوبه في العمل، «أنت لما بتدور عشان تبني فريق للعمل مش بتدور على موظفين ولكن شركاء وناس عندهم إيمان باللي بتعمله وبتتعامل مع الشغل كأنه يمتلكه وله مصلحة كبيرة للنجاح».

من السهل إيجاد موظفين لكن من الصعب إيجاد شركاء

وأضاف «إسماعيل» خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أنّه من السهل إيجاد موظفين لكن من الصعب إيجاد شركاء، «الفارق الأساسي الذي يبرز المدير الناجح أو الموظف الناجح هو العقلية، فممكن تعلم أي حد أي حاجة فطريقة التعلم متاحة وسهلة للجميع، لكن متقدرش تتعلمه بشكل سهل هو العقلية».

دور المدير ليس القيادة ولكن خدمته

وأشار إلى أن دور المدير ليس القيادة ولكن خدمة فريقه وشركته والمستثمرين معه، وأحد المقومات الأساسية لنجاح شركة الفطيم هو التصنيف الائتماني، إذ أن التصنيف الائتماني الخاص بالشركة BBB، وهو مستوى استثماري للغاية، لافتا أن عملية اختيار الشريك في الشركة مهم للغاية، إضافة للتأهيل والتدريب.

نصائح من الفطيم للشباب الباحث عن العمل

وقدم نصيحة للشباب الباحثين عن فرص للعمل، قائلا «من خبرتي الشخصية لازم الواحد يستثمر في نفسه بشكل جيد تعليميا ولديه نوع من الفضول، يسأل ويتعلم، ويكون عند تواضع، أنه أخطأ ويتعلم منها، ومسؤولية التغيير إني أغير من نفسي واشتغل على قدراتي واتعلم واعترف بالأخطاء واتطور، ودي العقلية اللي بندور عليها في ماجد الفطيم».

الجري نوع من أنواع تصفية الذهن

وعن كيفية قضاء يومه، قائلا إن كل يوم في حياته لا يكون تقليديا، «بلعب رياضة كل يوم، سواء أجري أو أمشي، لأنه ده نوع من أنواع تصفية الذهن، وعمر ما مواعيدي تكون ورا بعض لازم يكون فيها فواصل».