أصغر محافظ مصري: بني سويف تجربة مكتملة الأركان لتمكين الشباب

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والذي يعتبر أصغر محافظ في مصر، إن وصوله إلى المنصب كان نتيجة مشروع الدولة لإعداد الشباب للقيادة، ما أسفر عن تكليف عدد كبير من الشباب في عدد من المناصب، مشددًا على أن هذا تم أيضا مع نواب المحافظين والمحافظين، إضافة إلى دخول الشباب في العمل السياسي.

تجربة ناجحة في المحافظة

وأضاف «غنيم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، الخميس، أن بني سويف يوجد بها تجربة مكتملة الأركان لتمكين الشباب، حيث إن المحافظ من الشباب، وكان عمره 34 سنة عند تولي المنصب، ومعه أيضا اثنان من النواب الشباب.

وتابع محافظ بني سويف، أن حركة نواب المحافظين في 2019 شهدت ضخ عدد كبير من الشباب، مشددًا على أن هذا أدى إلى حيوية العمل في الحكومة، إعطاء الأمل لغيرهم من الشباب، مشيرًا إلى أن الشباب يرغبون في تقديم إنجازات للبلد دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفهم أن يكونوا مثل البذور أينما وضعوا يثمروا، مشيرًا إلى أنهم دربوا الشباب للعمل في الإدارة المحلية، وهم من يعملون حاليًا في مبادرة حياة كريمة، والعمل التنفيذي، وتم تمكين عدد منهم، موضحًا أن مشروع الدولة المصرية لتمكين الشباب أعطى شكل جيد، وهذا يدفع الدولة لضخ عدد أكبر من الشباب دون أي واسطة.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للشباب، وفي هذا السياق، احتفى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باليوم العالمي للشباب، مشددًا على أن الشباب أصحاب همم فتية، وهم عماد الأمة ومستقبلها المشرق.

وقال «الطيب»، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الشباب هم عمادُ الأمة، ومستقبلُها المشرق، فهم أصحاب الهِمم الفتيَّة، والطموحات الواعدة، والأفكار البنَّاءة، والتَّجارب الخصبة الثريَّة، وبالاهتمام بتنمية مهاراتهم والإيمان بقدراتهم؛ نخلق أجيالًا قادرةً على صناعة مستقبلٍ واعدٍ لخدمة أوطانهم وأمتهم والإنسانيَّة».